Quali sono i 5 film Marvel che hanno incassato di più?

Non è un periodo particolarmente felice per la Marvel: le prime quattro settimane di programmazione dell'ultimo film del MCU, The Marvels, si sono appena concluse ed è ufficialmente il titolo che ha incassato meno dell'intero Marvel Cinematic Universe. Questo non significa che sia il peggior film del franchise o che sia un brutto film, bensì che la fanbase Marvel si è ridotta con il passare del tempo.

Ci sono molte ragioni per cui gli incassi non sono stati brillanti, una su tutte l'enorme (forse eccessivo) numero di film e serie TV Marvel uscite negli ultimi anni che hanno confuso e stancato una buona fetta di pubblico, tra cui molti fan della prima ora.

Il cinema, oltre ad essere un'arte, è un mondo strettamente legato agli incassi, e questo significa che The Marvels rappresenta a tuti gli effetti un flop. Ma a quando risale l'epoca d'oro dei film Marvel e quali sono i titoli della saga che hanno avuto più successo in termini di incassi?

Per alcuni la risposta potrebbe sembrare scontata, ma non per tutti. Andiamo quindi a scoprire quali sono i 5 film Marvel che hanno avuto più successo al cinema.

Nota: gli incassi sono riferiti alla classifica aggiornata al 3 dicembre 2023 presente su Wikipedia e tengono presente del guadagno complessivo dei film a livello globale.

Avengers: Endgame

Avengers: Endgame ha incassato quasi 2,7 miliardi di dollari in tutto il mondo ed è considerato il film Marvel più popolare in assoluto. Dopo tutto, è il finale di oltre un decennio di costruzione del MCU. Sebbene duri tre ore, si tratta di un film straordinario che combina al meglio effetti speciali e una sceneggiatura intelligente. Il risultato non poteva che essere un successo planetario.

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame ha battuto i record precedentemente stabiliti da Avengers: Infinity War, che ha incassato ben 2 miliardi di dollari in tutto il mondo. Endgame è un film stratificato e visivamente molto potente, sorprendentemente emotivo e ricco di scene d'azione. Per alcuni c'è un po' troppa carne al fuoco, ma il film ha un ritmo così incalzante da mettere in secondo piano alcune pecche presenti nella sceneggiatura.

Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home ha incassato 1.9 miliardi di dollari a livello glovale ed è l'unico film di questa lista non presente su Disney Plus, oltre ad essere il solo presente in lista a non far parte della saga Avengers. Si tratta di un film controverso, piaciuto a molti fan di Tom Holland e Zendaya ma un po' meno a chi era affezionato agli Spider Man di Raimi con Tobey MaGuire. Nel complesso questo film è una lettera d'amore al franchise di Spidey, e anche se è difficile non paragonarlo ai lavori precedenti, è comunque un'avventura estremamente piacevole, ricca di battaglie e momenti emozionanti.

The Avengers

A oggi, The Avengers del 2012 ha totalizzato un incasso globale pari a 1.5 miliardi di dollari, ed è un'opera corale imperfetta ma divertente e spassosa che si sviluppa in un crescendo di momenti epici. Forse è un po' meno profondo degli ultimi capitoli e maggiormente incentrato sull'effetto "wow", ma rimane il primo capitolo della saga che ha reso celebre il MCU al grande pubblico e va considerato una pietra miliare nell'universo Marvel.

Avengers: Age of Ultron

Nonostante abbia incassato 1.4 miliardi di dollari a livello globale, Avengers: Age of Ultron ha la valutazione più bassa di tutti i film qui presenti, arrivando a un relativamente scarso 76% su Rotten Tomatoes - Ultron si colloca anche piuttosto in basso nella nostra lista dei cattivi dei film Marvel. Alcuni critici hanno scritto che il film è tutto stile e poca sostanza. Altri, come il sottoscritto, hanno trovato le scene più concitate difficili da seguire per lo stile di ripresa. Il sequel di The Avengers è un buon mix di azione e storytelling, ma non rimane impresso nella mente come accade con gli altri capitoli della saga.