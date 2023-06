Guardiani della Galassia Vol 3 presto disponibile in streaming, ma non su Disney Plus

Guardiani della Galassia Vol. 3 farà il suo debutto in streaming il mese prossimo, ma non su Disney Plus.

Il film Marvel uscito nelle sale il 3 maggio arriverà sui principali store digitali venerdì 7 luglio. A darne conferma sono diverse riviste specializzate, come The Hollywood Handle, che hanno già previsto con precisione le date di uscita in streaming di altri film Marvel.

Purtroppo per gli abbonati a Disney Plus, non abbiamo informazioni sulla data di arrivo di Guardiani della Galassia Vol 3. Abbiamo contattato la Disney per sapere se c'è una data di lancio certa per il film su Disney Plus e aggiorneremo questo articolo in caso di risposta.

Detto questo, in un altro articolo abbiamo azzardato una previsione sulla data di uscita di Guardiani della Galassia Vol 3 su Disney Plus basandoci sulle precedenti release.

Non è chiaro se Guardiani della Galassia 3 si potrà noleggiare su Amazon Store, Apple TV Store, Google Play e altre piattaforme digitali presenti a livello globale. Tuttavia Avatar: La via dell'acqua è divenuto disponibile per il noleggio e l'acquisto sulle suddette piattaforme diverse settimane prima del suo debutto su Disney Plus e Max, motivo per cui pensiamo possa accadere la stessa cosa anche con il film Marvel della Fase 5.

Il Terzo (e potenzialmente ultimo) capitolo della serie di film dedicati ai Guardiani della Galassia è stato un gradito ritorno alla forma per il Marvel Cinematic Universe (MCU). L'ultimo film Marvel diretto da James Gunn ha incassato 823,2 milioni di dollari al botteghino ed è stato largamente acclamato come uno dei migliori film del MCU insieme a Spider-Man: No Way Home del 2021.

L'accoglienza positiva ricevuta da Guardiani della Galassia Vol. 3 da parte della critica e gli incassi al botteghino hanno fatto tirare un sospiro di sollievo ai Marvel Studios. La sussidiaria della Disney ha vissuto alti e bassi da quando Avengers: Endgame del 2019 ha fatto calare il sipario sulla Saga dell'Infinito. La divisiva Fase 4 dei film e degli show televisivi della Marvel, oltre alla performance deludente di Ant-Man and the Wasp: Quantumania nel febbraio 2023, hanno indotto molti a pensare che la parabola del MCU fosse ormai giunta al termine.

Inoltre, dopo aver dovuto posticipare la data di uscita di diversi film e serie nell'ottica di una nuova strategia di lancio, la Marvel ha dovuto affrontare la scomoda questione di uno dei suoi attori principali, Jonathan Majors (Ant-Man 3, Loki), accusato di violenza domestica.

Come se non bastasse, di recente gli Studios sono finiti sotto accusa per aver utilizzato l'intelligenza artificiale nella sequenza finale di Secret Invasion. Secondo Polygon, lo studio di VFX Method ha sfruttato una tecnologia basata sull'AI per progettare la sequenza e darle vita, cosa che non è piaciuta ai fan e ai critici del MCU.

Method ha cercato di sdrammatizzare la situazione, dichiarando a The Hollywood Reporter che l'uso dell'IA "ha integrato e assistito i nostri team creativi" e che nessuno dei suoi dipendenti ha perso il lavoro a causa dell'uso di questa tecnologia.

L'arrivo del popolarissimo Guardiani della Galassia Vol. 3 sugli store digitali, quindi, dovrebbe dare alla Marvel una temporanea tregua dai vari problemi che ha dovuto affrontare ultimamente. Tuttavia, avrà bisogno di qualcosa di più del debutto in streaming di Star-Lord e compagnia per dimostrare che i suoi film e show televisivi sono al livello delle prime produzioni firmate Stan Lee.

Se volete saperne di più sul MCU vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida a come vedere i film Marvel in ordine cronologico e di uscita. Abbiamo anche creato una guida dedicata per vedere i film di Spider-Man in ordine cronologico, quindi se dovete ancora recuperare qualcosa è il momento giusto per farlo.