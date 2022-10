Recensione Garmin Forerunner 255S Music

Garmin Forerunner 255S Music ha tutto ciò che un atleta di triathlon possa desiderare: monitoraggio del battito cardiaco migliorato e GNSS multi banda, oltre che il supporto offline per Spotify. Le funzionalità sono racchiuse in un prodotto compatto, comodo da indossare sia di giorno che di notte. Manca la ricarica solare, ma la sua assenza è coerente con il prezzo.

In breve

Garmin Forerunner 255S Music è il successore di Forerunner 245 . Il nuovo modello offre un’esperienza migliore del precedente, grazie a funzionalità di supporto per il triathlon, spazio di archiviazione per la musica e tanto altro. Questo prodotto, oltre a essere uno dei migliori Garmin in circolazione, rientra tra i migliori smartwatch in assoluto.

Le dimensioni sono sorprendenti. Forerunner 255S Music è un dispositivo compatto e per nulla ingombrante, comodo da indossare anche durante il sonno. L’autonomia non risente delle funzionalità avanzate e Forerunner 255S Music offre 30 ore con GPS attivo e più di una settimana in standby.

Il GPS multibanda lo rende uno dei dispositivi più precisi disponibili e, grazie al nuovo sensore di monitoraggio cardiaco, si avranno a disposizione molti dati riguardo lo stato di salute. Le funzioni “tempo di recupero” e “body battery” (quanta energia abbiamo in corpo) comunicano all’utente se è pronto per un altro allenamento e permettono di esercitarsi quando si è nelle migliori condizioni fisiche.

L’ottima autonomia e la memoria dedicata a musica e percorsi GPS, completano il pacchetto di un’ offerta interessante e professionale.

Garmin Forerunner 255S Music: prezzo e disponibilità

Forerunner 255S Music è disponibile sullo store online di Garmin a €399,99 nella sua variante da 41 mm. Il modello base, Forerunner 255 Music (senza la S) ha lo stesso costo nella versione da 46mm.

Se non si è interessati alla memoria per la musica si può scendere di €50 e portarsi a casa Forerunner 255S (41 mm) o Forerunner 255 (46 mm) per €349,99.

Garmin Forerunner 255S Music: design

Compatto e comodo

Ottimo display non dispendioso per la batteria

Il modello recensito è il 255S Music

Forerunner 255S Music è compatto e comodo da indossare con un cinturino adattabile a diverse tipologie di polso. Inoltre, la resistenza fino a 5 ATM lo rende perfetto per il nuoto, sia in ambienti chiusi che aperti.

Il display MIP (Memory in Pixel) consente di utilizzare lo smartwatch anche in ambiente fortemente illuminati, senza comprometterne l’autonomia. La risoluzione dello schermo a 1,1’’ è di 218 x 218 (1,3’’ e risoluzione di 260 x 260 se si sceglie il modello base di 46 mm) e i colori sono nitidi. Infine, il peso non supera i 39 gr.

Forerunner 255S Music non è dotato di touchscreen, ma il lavoro svolto sul design offre una navigazione intuitiva con i soli tasti analogici (cinque in totale) e la personalizzazione consente di accedere velocemente a tutto ciò di cui si ha bisogno.

Design: 4,5 / 5

Garmin Forerunner 255S Music: funzioni

Nuovo supporto per il triathlon

Monitoraggio delle variazioni cardiache

Allenamento e riposo basati sui tempi di recupero

La principale novità introdotta con Forerunner 255S Music è il supporto completo per il triathlon, concretizzato nel monitoraggio unificato di corsa, nuoto e bici.

La nuova funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca consente di misurarne la variabilità anche durante il sonno. I dati ricavati, soprattutto grazie alle nuove funzionalità, restituiranno agli sportivi un quadro dettagliato sulla produttività dei loro allenamenti e sul ritmo da seguire.

Il Widget Gara è un’altro strumento che può fare la differenza. Dedicata appositamente alle competizioni sportive, questa funzione fornisce previsioni personalizzate sui tempi di gara basandosi su percorso, condizioni meteo e prestazioni precedenti.

Forerunner 255S Music è in grado di impostare una giornata di allenamento con facilità. Il report mattutino, anch'esso basato su un insieme di dati (sonno, frequenza cardiaca e condizioni meteo) fornisce un eccellente punto di partenza.

(Image credit: Future)

Proseguendo nell’esplorazione delle funzionalità, si incontra Running Power. Come suggerito dal nome, Running Power analizza la potenza applicata sulla strada e il conseguente sforzo, a patto che si possieda il rilevatore Running Dynamics Pod o una fascia HRM-Pro (venduti separatamente).

Unendo i numerosi dati a disposizione con i risultati del monitoraggio del sonno e dell’energia corporea, si potrà avere un quadro completo del proprio stato ed evitare di allenarsi quando ci si dovrebbe riposare e viceversa.There is a Native Running Power feature, which gives you real-time power output metrics as you run. The downside here is that you need an external sensor, like the Garmin HRM-Pro to take advantage of this feature.

Funzioni: 4,5 / 5

Garmin Forerunner 255S Music: prestazioni

Eccezionale monitoraggio dell’attività fisica

GPS preciso

Buona autonomia

Il livello di monitoraggio offerto da Garmin è alto, al punto che la differenza con una fascia toracica quasi non si nota. I dati forniti per le analisi sono precisi e l’applicazione Connect consente una facile ed intuitiva navigazione.

Il supporto per la rete satellitare GNSS multibanda non influisce negativamente sull’autonomia, nonostante l’elevata precisione dei percorsi. Forerunner 255S Music, con una singola carica, arriva a 12 giorni in standby, 30 ore con GPS attivo e 20 con GNSS.

Le analisi durante la corsa, bici e nuoto sono precise ma necessitano di un'elaborazione postuma tramite algoritmo. Pertanto, i risultati mostrati in tempo reale sono meno accurati rispetto a quelli di un macchinario specializzato.

L’acquisizione dei percorsi tramite GPS non richiede più di 10 o 20 secondi. Anche in questo caso è richiesto un po’ di tempo per una calibrazione completa, 1 o 2 chilometri, ma non ne impatta negativamente utilità e qualità.

Prestazioni: 5 / 5

Compratelo se

Volete la precisione

La precisione di Forerunner 255S Music difficilmente viene superata da altri smartwatch in questa fascia di prezzo.

Non volete portarvi dietro lo smartphone

Forerunner 255S Music permette di scaricare la musica dai servizi streaming direttamente nel dispositivo, evitando di dover tenere lo smartphone in tasca.

Non compratelo se

Necessitate di maggiore autonomia

Garmin Forerunner 955 Solar o Enduro forniscono un’autonomia nettamente superiore a Forerunner 255S Music.

Desiderate un design più accattivante

Forerunner 255S Music non è un Apple Watch (Si apre in una nuova scheda). Se si cerca un design più caratteristico è meglio rivolgersi a Garmin Venu Sq 2.

Considerate anche

(Si apre in una nuova scheda) Garmin Forerunner 55

Un ottimo entry level per chiunque volesse approcciarsi a questo mondo senza rischiare di essere surclassato da troppe funzioni che ancora deve conoscere. Forerunner 55 offre monitoraggio della frequenza cardiaca, GPS e l’applicazione Connect ad un prezzo inferiore (meno della metà).

(Si apre in una nuova scheda) Garmin Enduro

Autonomia eccellente che non necessita di cariche regolari. Garmin Enduro non ha funzionalità dedicate alla musica, ma offre un kit completo per gli sport basati sulla resistenza.

Recensito a agosto 2022