Recensione Dell Inspiron 15 5000

Il processore Core i7 e la GPU dedicata AMD rendono Inspiron 15 un notebook a tutto tondo, dal bell'aspetto e dalla qualità costruttiva ragionevole. La sua tastiera, però, non è delle più piacevoli e lo schermo pecca in risoluzione e qualità.

La linea di portatili Inspiron è stata stata una delle più vendute del marchio Dell, era quindi logico aggiornarla con hardware Intel più recente e potente per l’epoca. Questo portatile del 2018 è ancora oggi un computer attraente, anche grazie ad una finitura in metallo spazzolato.

Design

Il coperchio metallico e l'attraente logo Dell fanno un’ottima prima impressione. Lo stesso metallo si ricurva leggermente sui lati ed è presente anche nella parte inferiore. Visto dal lato ricorda molto la linea di portatili Dell XPS anche se, invece di magnesio e fibra di carbonio, questo laptop è principalmente realizzato in plastica.

La finitura in metallo spazzolato sul retro è sicuramente un tocco di classe.

Specifiche tecniche Questa è la configurazione di Dell Inspiron 15 5000 inviata a TechRadar per la recensione: CPU: 2,4GHz Intel Core i7-5500U (dual-core, 4MB cache, fino a 3GHz in Turbo Boost)

GPU: AMD Radeon R7 M265

RAM: 8GB DDR3

Schermo: 15,6", 1,366 768, non-touch

Archiviazione: 1TB HDD 5400RPM

Unità ottica: No

Porte: 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, singolo jack audio combinato, HDMI, lettore SD card

Connettività: Intel Dual-Band Wireless – AC 7260, Ethernet Gigabit, Bluetooth 4.0

Webcam: 720p

Peso: 2,2Kg

Dimensioni: 19,9x380x258 mm

Detto questo, la qualità costruttiva è veramente apprezzabile. Il poggiapolsi si muove appena, lo schermo è robusto e, nonostante la parte inferiore abbia un po' di flessibilità, tutti i componenti all'interno sono ben protetti. Non dovreste avere problemi ad infilare il Dell Inspiron 15 all'interno di uno zaino senza preoccuparvi che sopravviva ai vostri viaggi. È consigliato utilizzare una custodia protettiva solo se siete preoccupati riguardo i danni estetici.

Non si tratta però di un notebook particolarmente costoso, quindi non aspettatevi di trovare metallo su ogni superficie. La parte inferiore della base è rivestita di metallo solo nelle zone visibili e la tastiera, il poggiapolsi e la cornice dello schermo sono tutti rifiniti in plastica nera opaca.

La dotazione delle porte è piuttosto standard: troviamo un trio di USB Tipo-A, un'uscita HDMI e una Ethernet Gigabit accanto al lettore di schede SD. L'accesso alle componenti interne è discretamente facile: il pannello si solleva dopo aver rimosso solo due viti e le memorie RAM, l'hard disk, la batteria, il processore e la scheda wireless sono tutti facilmente raggiungibili. Questa è un'ottima notizia per chiunque voglia essere in grado di riparare o aggiornare il proprio portatile.

Una dotazione di porte standard.

Non è un ultrabook o un convertibile, il che significa che è più robusto dei prodotti di entrambe le categorie. Con uno spessore di 23mm è un po' più spesso del Lenovo ThinkPad X250 da 20mm e dell'Asus Transformer Book Flip TP300LA da 22mm (entrambi presentati nello stesso periodo e dalle specifiche simili) e pesa 2kg, quasi 1kg in più rispetto al Lenovo e circa mezzo chilo in più rispetto all'Asus.

Inspiron 15 è più pesante di altri portatili dello stesso periodo.

Ergonomia

La tastiera ad isola ha un tastierino numerico, molto utile per migliorare la produttività, e la sua disposizione è per lo più buona anche se non siamo entusiasti del sacrificato tasto Invio, ma questa è la nostra unica lamentela sul layout.

La tastiera purtroppo, non è ideale per una digitazione lunga, la base non è abbastanza solida e i tasti non hanno abbastanza corsa. La combinazione di questi due problemi la rende piuttosto insoddisfacente, mancando della sicurezza che portatili migliori e più costosi restituiscono. È perfetta per la navigazione, la messaggistica istantanea e le e-mail occasionali, ma questo è quanto.

La tastiera non è adatta a lunghe sessioni di scrittura.

Il trackpad, appena acceso il portatile per la prima volta, è troppo sensibile ma questo può essere sistemato dal pannello di controllo. La superficie è liscia e reattiva, i pulsanti sono leggeri da premere e omogenei.