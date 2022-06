Moto G22: recensione breve

Moto G22 è il telefono perfetto per chi cerca uno smartphone economico che offra tutte le funzioni basilari al prezzo più basso possibile.

Altri smartphone Motorola avevano un rapporto qualità-prezzo migliore, con più funzionalità di quanto ci si potrebbe aspettare visto il costo decisamente basso. Moto G22, invece, vi dà esattamente ciò che potete immaginarvi da un prezzo del genere, nè più nè meno.

Ha tutto l'aspetto di uno smartphone economico, dalle prestazioni, al display, alle fotocamere. Per molti potrebbe avere senso investire qualcosa in più per uno smartphone dalle specifiche superiori.

In ogni caso, non è uno smartphone deludente. L'autonomia è ottima, infatti la batteria può durare fino a due giorni con una sola carica in caso di utilizzo parsimonioso. Se vi serve uno smartphone semplicemente per telefonare, mandare messaggi e poco altro, sicuramente uno dei requisiti principali è che resista il più possibile tra una ricarica e l'altra.

Le prestazioni non sono stellari: nonostante sia installata l'ultima versione di Android 12, talvolta si può incorrere in fastidiosi lag, specialmente se si utilizzano app e giochi pesanti. Probabilmente non è un telefono da tenere per più di due anni, anche se avendolo testato solo recentemente non possiamo dirlo con certezza.

Le prestazioni della fotocamera sono buone in condizioni di luce ottimali, ma non sufficienti di notte o al buio, mentre lo schermo è a bassa risoluzione e non è abbastanza luminoso. Questi sono i compromessi necessari per un prezzo così basso.

Il problema principale del Moto G22 è che ci sono tanti smartphone economici che costano solo poco di più e funzionano meglio, oltre a essere dotati di extra come il 5G.

Prezzo e disponibilità

219,90€

Disponibile in Italia

Il prezzo di listino di Moto G22 è di 169€ per la versione da 64GB, ma lo si trova facilmente in offerta intorno a 160€.

Design

(Image credit: Future)

Solido e ben costruito

Disponibile in due colori

Manca la certificazione IP per l'impermeabilità

Moto G22 è uno smartphone piuttosto robusto, ma complessivamente è piacevole da maneggiare e utilizzare grazie al design curvo. Lo spessore è di 8,5mm, il che lo rende più ingombrante rispetto a top di gamma come Galaxy S22 e iPhone 13, ma questo è un compromesso necessario per il prezzo basso.

É costruito interamente in plastica, ma Moto G22 non dà l'impressione di uno smartphone fragile o di bassa qualità. Il logo Motorola è piccolo e discreto, posizionato sul retro. Sempre sulla scocca troviamo il modulo fotografico, piuttosto sporgente, nell'angolo in alto a sinistra.

I colori tra cui potete scegliere sono Cosmic Black e Iceberg Blue. La scocca ha un delicato effetto scintillante quando riflette la luce, che conferisce allo smartphone un tocco sofisticato.

Manca la certificazione IP, nonostante Motorola definisca Moto G22 come "resistente all'acqua". Pensiamo che potrebbe sopravvivere a qualche goccia di pioggia, ma non ci arrischieremmo a immergerlo nella vasca da bagno o in piscina.

I pulsanti di accensione e per regolare il volume sono posizionati sul lato destro in basso. Sul lato inferiore c'è una porta USB-C, mentre in alto troviamo l'ingresso jack da 3,5mm per gli auricolari. Nel pulsante di accensione è stato integrato il sensore per le impronte digitali, che funziona a dovere nonostante non sia comodo come se fosse inserito sotto al display.

Data la sua natura economica, Moto G22 non ha un design particolarmente innovativo o raffinato, ma complessivamente si tratta di uno smartphone discreto senza nessuna pecca estetica.

Display

(Image credit: Future)

Display LCD IPS da 6,5"

Risoluzione bassa a 720p

Frequenza di aggiornamento a 90Hz

Lo schermo LCD IPS da 6,5" riflette perfettamente la natura dello smartphone: con una risoluzione di soli 720 x 1600 pixel, non è particolarmente nitido, luminoso o vivace. La frequenza di aggiornamento a 90Hz è più alta rispetto al vecchio standard di 60Hz.

Per gli standard moderni, le cornici non sono eccessivamente spesse, anche se quella inferiore forse è un po' troppo grande. Sullo schermo è presente un solo foro centrale in alto per la fotocamera frontale.

Motorola è riuscita a creare uno smartphone così a buon mercato soprattutto grazie al display, che anche con la luminosità impostata al massimo fatica a raggiungere livelli soddisfacenti. Può essere difficile vedere chiaramente lo schermo alla luce diretta del sole, e in generale le foto e i video risultano un po' scialbi. Insomma, lo schermo non è certo una delle parti migliori di Moto G22.

Fotocamera

(Image credit: Future)

Quattro fotocamere posteriori

C'è il grandangolo, ma non lo zoom ottico

Buoni scatti in condizioni di luce ottimali

Vista la fascia in cui si situa, con Moto G22 non otterrete foto paragonabili a un iPhone 13 Pro o un altro dei migliori smartphone per la fotocamera, ma in condizioni ottimali i risultati non vi deluderanno.

Il modulo fotografico posteriore si compone di 4 sensori: un ultra-grandangolo da 50MP, un grandangolo da 8MP, una lente macro da 2MP e un sensore per la profondità da 2MP. La fotocamera frontale è da 16MP. Lato software ci sono alcune impostazioni interessanti da testare, tra cui la funzione per l'ISO, il bilanciamento del bianco e la fotografia HDR.

Con una buona luce e una presa ferma, Moto G22 garantisce risultati più che dignitosi e perfetti da postare sui social. Le foto risultano dettagliate e i colori molto naturali. L'HDR fa un ottimo lavoro nel bilanciamento del bianco e delle zone scure.

Con luce scarsa e soggetti in movimento i risultati non sono altrettanto soddisfacenti (c'è anche una modalità notte, ma non è molto utile).

Prove della fotocamera

Image 1 of 14 Con una buona luce, le foto scattate non sono male (Image credit: Future ) Image 1 of 14 Con la modalità grandangolo i colori non risultano distorti (Image credit: Future ) Image 1 of 14 Foto molto dettagliate e dai colori naturali (Image credit: Future ) Image 1 of 14 L'HDR fa un buon lavoro con le zone scure e i bianchi (Image credit: Future ) Image 1 of 14 Manca lo zoom ottico: questo è uno zoom digitale 2x (Image credit: Future ) Image 1 of 14 I primi piani di soggetti statici non deludono, con una buona luce (Image credit: Future ) Image 1 of 14 Altri dettagli e colori realistici (Image credit: Future ) Image 1 of 14 Per scatti all'aperto in condizioni di buona luminosità non dovete preoccuparvi dei risultati (Image credit: Future ) Image 1 of 14 Le prestazioni di notte sono nettamente inferiori (Image credit: Future ) Image 1 of 14 La modalità notte aiuta un po', ma non troppo (Image credit: Future ) Image 1 of 14 Per fareun confronto, questo è lo stesso paesaggio fotografato con Pixel 6 Pro (Image credit: Future ) Image 1 of 14 Un'altra foto in modalità notte con Moto G22 venuta discretamente (Image credit: Future ) Image 1 of 14 Ma la versione con il Pixel 6 Pro è comunque migliore (Image credit: Future ) Image 1 of 14 Some details can be captured, but low light photos are usually fuzzy and noisy. (Image credit: Future ) Image 1 of 14

Prestazioni e specifiche

Specifiche interne limitate

Slot per la scheda microSD

Prestazioni nella media

Moto G22 monta il processore MediaTek Helio G37, ha 4GB di RAM e 64 GB / 128 GB di spazio di archiviazione espandibili tramite scheda microSD.

Le specifiche sono la base tra gli smartphone Android odierni, ma sono in linea con il prezzo. Non ci sono problemi dal punto di vista delle prestazioni, ma il telefono non è perfettamente reattivo quando si aprono i menu, si passa da un'app all'altra o si caricano i siti web.

Se utilizzate il vostro telefono principalmente per passare in modo veloce da un'app all'altra, scorrere le email e utilizzare effetti di realtà aumentata, le prestazioni di Moto G22 non saranno sufficienti. Su Geekbench 5 il punteggio è stato di 171 in singoe-core e 960 in multi-core, quindi decisamente bassi.

Moto G22 è perfetto per chi con il proprio smartphone vuole compiere operazioni semplici lasciando allo smartphone il tempo di elaborare. Nonostante non sia uno smartphone da gaming, siamo riusciti a giocare a titoli discretamente pesanti, ma ci sono stati talvolta dei fotogrammi saltati e tempi di caricamento più lunghi. Lo stesso accade per operazioni più intense, come l'editing delle foto.

Lo smartphone non supporta il 5G, che d'altronde non sono essenziali per la maggior parte degli utenti, specialmente nelle città in cui le reti 5G non sono ancora arrivate.

Software

(Image credit: Future)

Android 12 quasi nella versione stock

Pochi bloatware

Widget del meteo molto utile

La versione di Android 12 di Moto G22 si avvicina molto a quella stock, che noi preferiamo rispetto alle versioni personalizzate che si trovano su altri dispositivi Andrioid.

Ci sono solo due app che potreste considerare bloatware, ovvero Device Help (che dà l'accesso al supporto Motorola) e Motorola Notifications, che probabilmente ci permette di visualizzare aggiornamenti e offerte speciali offerte da Motorola. C'è poi Interactive Wallpapers, un'app che offre una scelta di sfondi animati Motorola che qualcuno potrebbe trovare carina.

Ci sono i widget della schermata home Motorola. molto utili per dare un'occhiata veloce a data, ora e meteo, molto simili a quelli che Google mette sugli smartphone Pixel.

Autonomia

(Image credit: Future)

Batteria da 5.000mAh

Autonomia fino a due giorni

Ricarica cablata da 15W

Oltre al prezzo, l'autonomia è l'altro punto forte di Moto G22. La batteria da 5.000mAh rende lo smartphone adatto a un utilizzo prolungato: questo è un vantaggio consentito anche dallo schermo poco luminoso e a bassa risoluzione e dai componenti a basso consumo.

Dopo un'ora di riproduzione di video in streaming con la luminosità dello schermo al massimo ha richiesto solo il 5% di batteria, che complessivamente si attesta intorno alle 20 ore. Con un utilizzo moderato, si può utilizzare fino a 2 giorni consecutivamente.

La ricarica da 15W purtroppo è piuttosto lenta. Inoltre, lo smartphone non supporta la ricarica wireless. Per ricaricarlo completamente, sono necessarie 3 o 4 ore.

Dovrei acquistare Moto G22?

(Image credit: Future)

Compratelo se...

Avete un budget limitato

Il pregio principale di questo smartphone è il prezzo davvero concorrenziale e adeguato all'offerta.

Preferite Android stock

Motorola non personalizza Android in modo esagerato o fastidioso: ci sono pochi bloatware e la versione di Android è molto vicina a quella stock.

Volete una lunga autonomia

Moto G22 monta una batteria da 5.000mAh che consente fino a due giorni di utilizzo moderato.

Non compratelo se...

Volete un'ottima fotocamera

La fotocamera di Moto G22 è buona, ma non eccezionale, specialmente in condizioni non ottimali.

Volete un telefono veloce

Android funziona a dovere su Moto G22, ma non è un telefono veloce o particolarmente prestante se tenete tante app aperte contemporaneamente o fate operazioni intense.