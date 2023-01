LG C3 è un TV eccellente, il suo problema più grande è che esiste ancora il C2

LG C3 è molto simile al suo predecessore. Non che sia un male, visto l'LG C2 è stato il nostro TV dell'anno nel 2022! Tuttavia, LG C3 risulterà poco appetibile finché il C2 rimarrà in vendita, nonostante i nuovi aggiornamenti di webOS.

In occasione del CES 2023 abbiamo visto i nuovi TV OLED di LG, tra cui il luminosissimo LG G3, il modello wireless LG M3 e l'LG C3, che sarà senza dubbio il più popolare dei tre.

Quest ultimo è il successore dell'LG C2, votato miglior televisore disponibile oggi in termini di prezzo, qualità dell'immagine e caratteristiche. Ovviamente non vedevamo l'ora di vedere il nuovo modello ma, come saprà chi ha già dato un'occhiata alle specifiche, non ci sono molti cambiamenti rispetto all'LG C2 del 2022.

Il pannello OLED utilizzato è lo stesso, è disponibile nelle stesse dimensioni, ha lo stesso supporto per l'HDR e le funzioni di gioco e ha praticamente lo stesso aspetto.

Tuttavia, ci sono dei piccoli aggiornamenti. Alcuni modelli includono delle parti in fibra di carbonio per renderli più leggeri e facilitare il montaggio a parete.

Dl resto, l'aggiornamento più importante riguarda l'elaborazione delle immagini, che ora è gestita dal chip Alpha9 Gen6, l'ultimo e più potente processore di LG. L'azienda coreana è stata in grado di fornire alcuni dei vantaggi derivanti dal nuovo chip, come ad esempio il fatto che ogni immagine è ora suddivisa in 20.000 zone diverse da valutare individualmente per la mappatura dei toni e dei colori HDR, il che significa che le piccole zone d'ombra possono essere elaborate in modo diverso rispetto alle aree di luce intensa adiacenti; in questo modo il TV è in grado di estrarre il maggior numero possibile di dettagli da entrambe le zone, pur mantenendo la potenza dell'HDR.

LG afferma che il nuovo chip dovrebbe produrre miglioramenti visibili nei colori, nella nitidezza e nel realismo delle immagini. L'azienda ha inoltre dichiarato che, sebbene non sia stato misurato l'aumento della luminosità dell'LG C3, potrebbero esserci miglioramenti percettivi della luminosità grazie al diverso modo in cui viene gestito il contrasto.



Anche se al CES abbiamo avuto modo di vedere il nuovo LG C3 solo per pochi minuti, durante una demo, ci è sembrato palese che i miglioramenti (seppur presenti) fossero minimi rispetto al precedente modello.

A prima vista e senza le spiegazioni dei tecnici LG sarebbe stato impossibile notare dei miglioramenti chiari ed evidenti nelle immagini rispetto all'LG C2. Lo stesso vale per il suono, che sembra avere lo stesso livello di profondità e dettaglio dell'audio (sorprendentemente chiaro e spazioso) del C2.

LG C3 è ottimo, ma il C2 è troppo simile e costa meno

LG ha provato a differenziare i suoi TV OLED 2023 dai modelli precedenti con nuove funzioni smart introdotte con l'ultima versione di WebOS e aggiungendo la funzione Wow Synergy, che consente di sfruttare gli altoparlanti integrati anche quando si collega una soundbar creando una sinergia tra i due sistemi audio.

Tuttavia, il problema fondamentale di LG C3 è che il predecessore (LG C2) rimarrà in vendita ancora per un po' a prezzi estremamente aggressivi. Se questo non è stato un grosso problema per l'LG C2 quando ha sostituito l'LG C1, poiché offriva un nuovo pannello più luminoso, un audio migliore, nuove dimensioni e una migliore elaborazione delle immagini, le cose potrebbero andare diversamente nel caso del nuovo C3.

A meno che l'LG C3 non ci sorprenda davvero quando arriverà in redazione per la recensione, temiamo che le differenze minime rispetto al C2 possano pesare sul giudizio finale. Tuttavia, trattandosi dell'aggiornamento del migliore TV OLED del 2022 non abbiamo dubbi che si tratti di un modello eccellente, che riuscirà a vendere benissimo e potrebbe rappresentare un'ottima opzione per tutti coloro che non possiedono già un C2.

Del resto, dubitiamo che chi ha acquistato un OLED LG lo scorso anno trovi dei buoni motivi per passare al nuovo modello.