Garmin Forerunner 955 Solar recensione

Recensione breve

Questa è la nostra recensione del Garmin Forerunner 955 Solar, e dopo averlo provato vi possiamo riassumere che siamo di fronte al miglior smartwatch Forerunner mai creato.

Ha un aspetto gradevole, robusto e solido, senza però sembrare anonimo. Le prestazioni sono eccellenti, tiene traccia dei dati metrici in modo accurato e confeziona le informazioni in modo utile per rafforzare il protocollo di allenamento e migliorare la salute e la forma fisica dell’utente.

I suoi strumenti GPS sono ottimi, e hanno una cura particolare per ciclismo e corsa, avvertendo gli utenti delle pendenze imminenti e aiutandoli a navigare nelle loro escursioni fuori dai sentieri battuti, il tutto con mappe a colori e navigazione turn-by-turn. Tutto ciò è supportato dalle capacità GNSS multibanda di Garmin, a cui il Forerunner può accedere per ottenere una precisione millimetrica.

Nuove funzioni, come Training Readiness, e altre più vecchie, come Body Battery di Garmin, aiutano e supportano efficacemente il recupero, contando le ore che mancano al recupero completo e aggiustando i calcoli dopo ogni notte di sonno ristoratore. Un buon recupero è essenziale per tutti, dai corridori occasionali che praticano il park running agli atleti di triathlon e agli ultrarunner ad alte prestazioni, e il Morning Report sul mio recupero ha rapidamente iniziato a influenzare il mio allenamento quotidiano.

Il tutto è supportato da una batteria che dura ben due settimane e 49 ore in modalità GPS, con il supporto della tecnologia solare Power Glass, e da un sacco di spazio di archiviazione per tutta la musica e i percorsi preferiti.

Nelle tre settimane trascorse con l'orologio, l'ho veramente adorato. È senza dubbio il miglior Forerunner, e forse anche il mio preferito tra i migliori smartwatch per la corsa.

Garmin Forerunner 955 Solar: prezzo e disponibilità

Il Garmin Forerunner 955 è disponibile ora in commercio, con una versione dotata di lente di ricarica solare Power Glass che contribuisce a prolungare la durata della batteria del Forerunner, ma c’è anche la versione liscia, sprovvista di questo sistema.

Il 955 Solar costa €649 (Si apre in una nuova scheda) , (Si apre in una nuova scheda) 99 (Si apre in una nuova scheda) , mentre il Forerunner 955 (Si apre in una nuova scheda) liscio costa €549,99.

Garmin Forerunner 955 Solar: design

Design robusto e solido

Touchscreen e anche pulsanti fisici

Interfaccia aggiornata Garmin UX

L'orologio è sufficientemente robusto e resistente, e non mi preoccupa affatto indossarlo nelle avventure più difficili, ma è anche leggero, con i suoi soli 52 grammi. È anche comodo al polso, grazie al cinturino in silicone morbido che è perfetto per le nuotate (l'orologio, come ci si aspetterebbe da un prodotto destinato ai triatleti, è resistente all'acqua fino a 5 ATM). Il Garmin Forerunner 955 Solar condivide il design e molte delle caratteristiche classiche di Garmin, come la cassa in metallo e le funzioni a cinque pulsanti.

Chiunque abbia usato un orologio Garmin come i precedenti Forerunner, l' Epix o l'Enduro, avrà familiarità con la configurazione dei pulsanti: su, giù e "luce" su un lato, e un pulsante di "conferma" e uno "indietro" sull'altro. Con uno schermo da 46,5 mm e 260 x 260 pixel, tutto è cristallino e luminoso.

Un vero display HD sarebbe stato gradito a questo prezzo, ma non si tratta di un Apple Watch e non è nemmeno un dispositivo per il gaming: le informazioni sono presentate in modo chiaro e non sono difficili da leggere, e questo è probabilmente il massimo che si possa chiedere a uno strumento specializzato nel fitness.

Come gli orologi Fenix di fascia più alta, Garmin ha aggiunto anche qui un touchscreen. Questo è il mio primo Garmin con touchscreen e nelle prime settimane di utilizzo dell'orologio non ho usato spesso lo schermo touch, preferendogli invece i pulsanti, che vanno benissimo per navigare. Da allora ho iniziato a usare il touchscreen e i pulsanti in diverse impostazioni, passando il dito a destra e a sinistra e mantenendo i pulsanti come controlli tattili a metà allenamento.

Ci sono state delle eccezioni, come ad esempio sfogliare più velocemente le opzioni, se volevo vedere il meteo o i punteggi di preparazione all'allenamento più in basso, e le mappe per ri-orientarmi con il pollice e l'indice.

Dal punto di vista del design, l'interfaccia utente dell'orologio e l'orientamento di Garmin Connect seguono il modello Garmin preesistente, con pochi cambiamenti significativi. Chi ha già utilizzato un orologio Garmin, e in particolare un Forerunner, conoscerà bene i widget dei menu personalizzabili, anche se il 955 presenta alcune nuove e simpatiche watch face.

Tuttavia, anche se non c'è una vera rivoluzione nei programmi di allenamento, ci sono alcuni cambiamenti: ad esempio, gli allenamenti giornalieri consigliati cambiano se si ha una gara in programma. Inserite la gara in Garmin Connect e, a seconda della durata della gara e del tempo a disposizione, GC vi consiglierà gli allenamenti giornalieri, come un piano di allenamento generato al polso in base alle prestazioni precedenti. Un bel plusvalore.

Punteggio design: 5/5

Garmin Forerunner 955 Solar: caratteristiche

Grandi miglioramenti nel tracking della salute e del GPS

Misurazioni più accurate rispetto ai rivali

Strumenti di recupero molto utili

Il Garmin Forerunner 955 è ricco di funzioni fitness come gli altri orologi Garmin di alta gamma, e anche come i prodotti appartenenti alle gamme Enduro ed Epix. Per cominciare, promette una precisione di mappatura mai vista prima, grazie alla tecnologia GNSS multibanda e SatIQ , garantendo quindi il rilevamento di diversi sistemi satellitari. Durante i nostri test, abbiamo riscontrato che l'orologio è preciso come tutti gli altri prodotti di riferimento, e lo abbiamo testato insieme a un orologio Polar e a Google Maps su un telefono Oppo.

È possibile impostare percorsi con indicazioni turn-by-turn, in modo da non doversi fermare a pensare a dove svoltare. Come gli altri Garmin che l'hanno preceduto, è possibile impostare obiettivi di distanza e di tempo con l'app Garmin Connect, e ci piace particolarmente che il Forerunner calcoli automaticamente un percorso circolare, guidando poi dritti fino alla porta di casa. Le indicazioni turn-by-turn sono semplici da seguire e la lettura delle mappe a colori non presenta difficoltà.

PacePro e ClimbPro offrono una guida lungo il percorso, avvisando in anticipo delle salite e dei dislivelli più impegnativi.

Le novità sono rappresentate da alcune innovative funzioni software di Garmin, come lo stato HRV, che fornisce informazioni dettagliate sulle variazioni della frequenza cardiaca durante il sonno, consentendo un monitoraggio del sonno complessivamente più accurato. Fa parte del punteggio Training Readiness, una funzione rinnovata rispetto ai modelli precedenti, che agisce come la Nightly Recharge di Polar o il punteggio Daily Readiness di Fitbit, offrendo un semplice indicatore colorato per mostrare quanto si è pronti ad affrontare un allenamento intenso.

Entrambi i widget sono facilmente accessibili per impostazione predefinita nel menu principale di Garmin, ma sono anche disponibili nel Morning Report, un quadro riassuntivo che include diverse informazioni utili come le previsioni del tempo, il report del sonno della notte precedente e il punteggio di Training Readiness. Il Morning Report fornisce informazioni dettagliate sul meteo, sulla qualità del sonno e sul punteggio di Training Readiness. Si tratta di un modo intelligente per pianificare la giornata: meglio provare ugualmente un allenamento intenso o rimandare e concedersi un allenamento complementare?



È uno strumento utile e mi ha aiutato, più di ogni altra cosa, ad adattare il mio allenamento alle mie statistiche nelle ultime settimane. Un punteggio elevato di Training Readiness mi ha spinto a completare corse di 15 km in giorni in cui avevo programmato di farne solo sei o sette, e mi ha impedito di sollecitare troppo il mio corpo quando avrei avuto bisogno di riposare. L'ultimo giorno di un festival di trail running, la mia notifica push citava un punteggio di Training Readiness molto basso, quando avevo ancora una corsa da fare. Questa notifica mi ha incoraggiato a ridurre il ritmo, e il mio corpo si è sentito meglio di conseguenza.

Tuttavia, il giorno in cui ho avuto una notte di sonno terribile, avrei potuto fare a meno di questo promemoria. Sapevo di aver dormito male e non ho gradito affatto la notifica, che non ha fatto altro che ricordarmelo quando invece avrei voluto solo metterci una pietra sopra. Se vi sentite ansiosi per i dati sulla vostra salute, ricevere notifiche push con gli aggiornamenti sul sonno potrebbe risultare controproducente. Inoltre, non è molto chiaro come viene generato il punteggio di Training Readiness: ci è dato sapere solo che vengono presi in considerazione lo stato HRV, la qualità del sonno e i punteggi della Body Battery.

Se la situazione ci impedisce di cambiare programma a causa della mancanza di sonno, o se si sta per affrontare una gara importante e si ha un punteggio di Training Readiness scarso, la notifica del Garmin potrebbe essere la classica goccia che fa traboccare il vaso, mettendovi di pessimo umore. . Tuttavia, è possibile disattivare la funzione nelle impostazioni, evitando così di ricevere la notifica ogni mattina, qualora questa non fosse molto gradita.

Punteggio caratteristiche: 5/5

Garmin Forerunner 955 Solar: Prestazioni

La batteria dura quanto promesso

Le modalità di allenamento e i workout consigliati sono utili

Gli strumenti per il recupero sono impagabili

Ho apprezzato ogni minuto di allenamento che ho svolto con l’ausilio di questo orologio. È stato intuitivo da usare, e lo affermo avendo utilizzato diversi modelli Garmin prima di questo: il rilevamento GPS e le calorie bruciate corrispondevano perfettamente a quelle registrate dal mio telefono e ai dettagli raccolti dall'app MapMyRun sul mio solito percorso di prova di 6 km, quindi sono soddisfatto della precisione dell'orologio con il suo software GPS Multi-Band. Allo stesso modo, l'accuratezza della frequenza cardiaca si è adattata bene al mio Polar Vantage V2 , lo smartwatch che utilizzo quotidianamente.

La funzione TracBack è ottima e consente di ripercorrere i propri passi fino al punto di partenza. L'ho usata su un percorso che conoscevo bene piuttosto e , sono rimasto soddisfatto della sua semplicità. Una volta terminato il percorso, basta toccarlo sull'app Garmin Connect per ingrandirlo, e ci vengono presentate delle mappe termiche che illustrano i punti in cui si è corso più lentamente o più velocemente.

Le modalità di allenamento sono fantastiche e facili da usare, con previsioni giornaliere per diverse distanze, come 5k e 10k, insieme agli allenamenti consigliati, che forniscono obiettivi da raggiungere, mettendovi in competizione con voi stessi. Anche la visualizzazione del carico di allenamento è un'ottima funzionalità: indica se si è in fase di disallenamento, se si sta mantenendo il carico attuale e si riceve una notifica in caso di sovrallenamento. Durante l'utilizzo dell'orologio, mi sono capitate tutte queste situazioni.

Come corridore, mi ha permesso di analizzare le mie prestazioni come mai prima d'ora. Questa è la mia disciplina principale, ma se siete ciclisti e nuotatori, le metriche sono ugualmente precise e utili: il nuoto dispone di funzionalità adatte sia all’attività in mare che in piscina, con il conteggio delle bracciate e la lunghezza media della piscina oltre al tempo e alla distanza.

La modalità di allenamento per la forza si è comportata bene, contando le mie ripetizioni con una ragionevole accuratezza (ma non senza qualche intoppo). Ma rimane un punto dolente per Garmin in generale, e non è necessariamente colpa del Forerunner, poiché non è questo lo scopo principale del dispositivo.

La batteria a ricarica solare ha funzionato bene. Non è potente come quella del Garmin Enduro, che aveva un’autonomia eccezionale arrivando a 60 giorni, ma l'orologio ha mantenuto le promesse di un'autonomia di 20 giorni con un uso moderato, usandolo in modalità GPS per correre più volte alla settimana. Sono arrivato a sedici giorni prima che la batteria si scaricasse quasi del tutto e l'ho rimesso sotto carica, e la ricarica completa ha richiesto meno di un'ora. Se odiate ricaricare il vostro smartwatch ogni giorno, questo sarà uno dei migliori orologi multisport che possiate acquistare.

Punteggio prestazioni: 5/5

Acquistatelo se...

Siete appassionati di corsa o di triathlon



Se la vostra disciplina principale è uno sport di resistenza, in particolare la corsa, il Garmin Forerunner 955 Solar è uno dei migliori orologi sul mercato.



Volete un orologio che duri nel tempo



Con un'autonomia di venti giorni, il Power Glass si impegna a fondo e sfrutta al massimo la grande quantità di energia del Forerunner 955.

Non acquistatelo se...

Non vi piace correre Certo, è un orologio per il fitness davvero completo. Ma se non si corre per strada o sui sentieri, non si può trarre il massimo da questo orologio.

Volete un orologio entry-level Questo è un orologio per il fitness di qualità superiore, ricco di funzioni. Se siete alle prime armi, prendete in considerazione uno dei migliori fitness tracker (Si apre in una nuova scheda) da noi consigliati.

