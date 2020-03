Gli appassionati di design potrebbero non apprezzare la mancanza di innovazione per quanto riguarda l’aspetto estetico, ma i cinefili sapranno apprezzare la nuova ammiraglia oled di Panasonic.

C'è un nuovo televisore top di gamma, la TV OLED HZ2000 di Panasonic che segue l'eccellente GZ2000 dell'anno scorso, vincitore del nostro premio Best TV of CES 2019.

Anche se il periodo di tempo che abbiamo avuto per valutare l’HZ2000 non è stato molto, possiamo comunque dire che è sulla buona strada per bissare il successo nel 2020.

Design

Come il GZ2000 dell'anno scorso, l’HZ2000 è il TV OLED di punta di Panasonic e sarà disponibile nelle dimensioni da 55 pollici e 65 pollici . La nuova serie avrà una cornice sottile attorno alla parte superiore e ai due lati dello schermo, mentre la parte inferiore vedrà la presenza di una bordatura leggermente più grande.

L'HZ2000 è dotato di un piedistallo simile a quello presente sul GZ2000 e, nell’insieme, sembra condividerne lo stesso design. Non è necessariamente una brutta cosa, poiché quel design ci era piaciuto moltissimo, ma sembra che Panasonic stia rinunciando all'innovazione nel reparto design, il che potrebbe deludere quella parte di clientela che è alla ricerca di qualcosa di nuovo.

(Image credit: Future)

Prestazioni

Per quanto riguarda la qualità delle immagini, potete aspettarvi neri e luci più naturali dall’HZ2000 rispetto agli OLED dell'anno scorso. Ciò significa un’immagine che non è eccessivamente satura come succede in altri modelli, in grado di offrire colori di una precisione impressionante. Lo stesso si può dire per la massima luminosità, che qui risulta essere leggermente inferiore di quella vista sui televisori QLED di Samsung, ma cosìsi evitano anche i relativi stessi problemi di sovrasaturazione.

Panasonic sta lavorando sul punto debole della tecnologia OLED, ossia la luminosità, e sostiene che i pannelli di quest'anno saranno più luminosi rispetto a quelli dello scorso anno, pur dovendo ancora fornire i numeri finali riguardo ai valori massimi. Questo parametro, lo ricordiamo, è utile quando si guardano contenuti HDR e a tal fine appare lecito aspettarsi un ampio supporto HDR (HDR10, HDR10 + e Dolby Vision ).

Avete problemi con l'elaborazione del movimento? Con la modalità Filmmaker otterrete la riproduzione di un film proprio come l’aveva prevista il regista, disattivando l'elaborazione del movimento quando non è necessaria. Staremo a vedere come sarà l’effetto finale, ma si preannuncia una funzionalità promettente.

(Image credit: Future)

VERDETTO FINALE

L'anno scorso Panasonic ha portato la TV migliore e più luminosa che aveva al CES, e quest'anno non è stato diverso; possiamo affermare con certezza che l'HZ2000 è stato uno dei televisori più belli presenti all’evento.

Non ha tutte le funzionalità di alcuni dei suoi contemporanei, né presenta molta innovazione in quanto a design, ma in termini di pura abilità visiva, l’OLED di punta dii Panasonic per il 2020 ha molto da offrire.