Samsung Galaxy S24 Ultra sarà il Galaxy con la ricarica più rapida mai esistito

Secondo le ultime indiscrezioni, Samsung potrebbe prepararsi ad accelerare la ricarica con il Galaxy S24 Ultra. La notizia fa seguito a una precedente soffiata, secondo cui l'azienda sarebbe stata interessata a passare a una nuova tecnologia per le batterie dei suoi prossimi telefoni Galaxy.

La notizia proviene dall'affidabile informatore RGCloud5, che ha condiviso i dettagli del potenziale aggiornamento della ricarica. Inoltre, un precedente report di Sammobile ha suggerito che Samsung potrebbe incorporare la ricarica a batteria impilata, un metodo comunemente utilizzato nei veicoli elettrici.

Sebbene vi sia la possibilità di implementare questa tecnologia in entrambi i modelli S24 Plus e S24 Ultra, l'indiscrezione indica che solo il Samsung Galaxy S24 Ultra è il candidato più probabile per tale aggiornamento. Come nel caso dell'iPhone 14 Pro Max e del Pixel 7 Pro, il modello più costoso e più grande è spesso il banco di prova per le funzioni più innovative.

Si dice inoltre che Samsung utilizzi un gel di raffreddamento con la nuova tecnologia di ricarica, che consente alla batteria di rimanere più fredda quando è sotto pressione per un periodo più lungo. Questo nuovo gel di raffreddamento è un componente chiave per raggiungere il traguardo dei 65W di ricarica per Samsung.

L'attuale velocità di ricarica del Galaxy S23 Ultra è di 45W, ed è il telefono con la ricarica più veloce tra i migliori smartphone Samsung. Anche altri telefoni Galaxy di punta, come il Galaxy Z Flip 4, hanno un limite di 25W. Altri smartphone Android, per lo più di produttori cinesi, spingono la ricarica ben oltre il limite di 65W. Il OnePlus 11, ad esempio, può caricare a 100W, e non è nemmeno il telefono più veloce in circolazione per la ricarica.

Inoltre, se si considerano i 5.000 mAh che Samsung dovrebbe fornire e il potenziale aumento di efficienza dello Snapdragon 8 Gen 3, il Galaxy S24 Ultra potrebbe essere uno dei migliori smartphone che si possano acquistare dal punto di vista di ricarica e autonomia.