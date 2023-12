Samsung Galaxy S24, tutte le specifiche e la data di uscita previste

Manca poco all'arrivo dei nuovi smartphone della serie Samsung Galaxy S24 e grazie a un paio di fughe di notizie sappiamo praticamente tutto quello che c'è da sapere sui prossimi top di gamma Android.

Evan Blass ha condiviso una GIF di quello che sembra essere un conto alla rovescia ufficiale per il lancio della linea Galaxy S24 e, facendo un rapido calcolo, i Galaxy S24 dovrebbero arrivare il 18 gennaio alle 3 del mattino (KST). L'orario equivale alle 19:00 ora italiana del 17 gennaio.

In precedenza, si era detto che la linea Samsung Galaxy S24 sarebbe arrivata il 17 gennaio, quindi la previsione sembra piuttosto sensata. Questo, unito alla genuinità della GIF e alla buona reputazione di Blass, ci fa pensare che i dettagli indicati siano corretti.

La GIF menziona anche che "Galaxy AI sta arrivando", e anche questo è in linea con le precedenti fughe di notizie secondo le quali Samsung si sarebbe concentrata pesantemente sull'implementazione dell'AI per la linea Galaxy S24.

Le presunte specifiche

Per quanto riguarda le specifiche possiamo prendere come riferimento un'altra fuga di notizie da parte di Blass: si tratta di un elenco completo che include Galaxy S24, del Galaxy S24 Plus e Samsung Galaxy S24 Ultra.

Le specifiche tecniche combaciano in gran parte con quelle trapelate in precedenza e includono: uno schermo AMOLED da 6,2 pollici FHD+ per il Galaxy S24 standard, insieme a 128GB o 256GB di storage, 8GB di RAM, una batteria da 4.000mAh, una fotocamera principale da 50MP e teleobiettivi 2x e 3x - anche se immaginiamo che solo uno di questi sia un vero zoom ottico. Inoltre, viene indicato lo zoom spaziale 50x, che sarà uno zoom digitale

Per il Galaxy S24 Plus abbiamo uno schermo QHD+ da 6,7 pollici, 256GB o 512GB di memoria, 12GB di RAM, una batteria da 4.900mAh e le stesse specifiche della fotocamera.

Per quanto riguarda il Samsung Galaxy S24 Ultra, viene elencato un display QHD+ da 6,8 pollici, 256 GB o 512 GB di storage, 12 GB di RAM, una batteria da 5.000 mAh, un telaio in titanio (mentre gli altri due sono elencati come dotati di "Armor Aluminum 2.0"), una fotocamera principale da 200 MP, uno zoom spaziale 100x e quattro teleobiettivi, che coprono 2x, 3x, 5x e 10x.

Sulla base di precedenti indiscrezioni, tuttavia, è probabile che il Galaxy S24 Ultra abbia solo teleobiettivi 3x e 5x, quindi non siamo certi di quest'ultima specifica.

Tutti e tre i telefoni sono inoltre dotati di un chipset Snapdragon 8 Gen 3, di una classificazione IP68 per la resistenza all'acqua, di uno schermo che può raggiungere 2.600 nit di luminosità e della capacità di registrare video in qualità fino a 8K.

Sebbene la potenza di ricarica non sia menzionata, i modelli Plus e Ultra sono in grado di raggiungere il 65% di carica in 30 minuti, mentre il Samsung Galaxy S24 standard può raggiungere solo il 50% in quel lasso di tempo, quindi presumibilmente si caricherà più lentamente. Sulla base di precedenti fughe di notizie, è probabile che il modello standard si ricarichi a 25W, mentre gli altri possono arrivare a 45W.

Ci teniamo a specificare che non si tratta di info ufficiali in quanto non confermate da Samsung, ma data l'autorevolezza della fonte e la vicinanza al lancio c'è una buona probabilità che questi dettagli siano esatti.