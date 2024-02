L'iPhone pieghevole potrebbe finalmente arrivare nel 2026

Secondo recenti indiscrezioni Apple potrebbe finalmente essere in procinto di lanciare il primo iPhone pieghevole. Le voci provengono dalla rivista The Information che avrebbe ricevuto tale informazione da una fonte molto vicina a Apple.

Da quanto si legge, potremmo assistere prima alla presentazione di un iPad mini pieghevole che, in un secondo momento (probabilmente nel 2026), sarà seguito da un iPhone pieghevole.

Partendo dalle dimensioni, ci aspettiamo qualcosa di simile al Galaxy Z Flip 5 o al Motorola Razr Plus, con una forma a conchiglia che lo renderebbe tascabile quando è piegato. L'azienda dovrebbe proporre un design che consentirà di ripiegare lo schermo in modo da avere il display all'esterno, ma questo concetto presenta evidenti svantaggi in termini di durata che, a quanto pare, Apple non è ancora riuscita a risolvere.

The first Apple foldable may be closer in size to the Honor Magic V2 (Image credit: Future / Axel Metz)

Sembrano inoltre esserci due prototipi in lavorazione. Come sappiamo, le aziende spesso producono unità di prova di prodotti che non vengono mai commercializzati. È quindi probabile che Apple abbia già creato degli iPhone pieghevoli funzionanti in passato. Questa volta però, Apple sembra intenzionata a passare alla produzione, anche se potrebbe richiedere più tempo di quanto speravamo.

Analisi: troppo presto per dirlo, ma sarà costoso

Viene spontaneo domandarsi la reale utilità di un iPhone pieghevole. Quali sono le caratteristiche che un design pieghevole apporterebbe all'iPhone e che renderebbero necessario l'aggiornamento? Per ora non sappiamo rispondere a questo quesito, ma a occhio sembra più un modo per proporre un'alternativa ai pieghevoli della concorrenza, sempre più popolari tra gli utenti ora che i prezzi si stanno livellando con gli altri top di gamma.

In base alle idee di design pieghevole che sono trapelate dal quartier generale di Apple, il dispositivo dovrà utilizzare componenti molto costosi, di fascia alta e resistenti per essere un prodotto valido. In altre parole, sarà molto costoso.

Del resto, proprio per quanto detto in precedenza, proporre un nuovo pieghevole premium a cifre elevate (probabilmente più di 1.500€) potrebbe essere un azzardo per Apple alla luce di quanto appena detto.

An iPhone foldable concept made by a fan, NOT Apple (Image credit: Tech Aesthetics)

Secondo il report, il telefono di Apple potrebbe arrivare nel 2026, con un concetto di design completamente nuovo che spingerà il prezzo ancora più in alto rispetto agli attuali telefoni a conchiglia. Due anni potrebbero sembrare tanti, ma se si pensa che per passare da iPhone 14 a iPhone 15 sono stati necessari 18 mesi di sviluppo ci si rende subito conto che è un tempo ragionevole, soprattutto considerando che si tratta di un nuovo modello della gamma iPhone.

Non vorremmo sbilanciarci troppo visto che aspettiamo questo pieghevole da diversi anni, ma questa volta sembra che Apple sia davvero intenzionata a proporre un alternativa ai pieghevoli Android.

