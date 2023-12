iPhone con fotocamera sotto il display? Non prima del 2026

The iPhone 15 Pro

Una voce che abbiamo sentito ripetutamente nel corso dell'ultimo anno o giù di lì è che Apple ha in programma di presentare un giorno un iPhone con fotocamera e Face ID sotto il display, il che significa che il taglio visibile dello schermo utilizzato per la Dynamic Island scomparirebbe, per un design veramente all-screen. L'ultima fuga di notizie suggerisce però che questo telefono è ancora lontano.

Secondo quanto riferito da The Elec, LG Innotek ha iniziato la fase di "sviluppo avanzato" di una fotocamera sotto il display a quanto pare destinata a un futuro iPhone.

Questo potrebbe sembrare un progresso promettente, ma il report aggiunge che è improbabile che questo dispositivo venga rilasciato prima del 2026, il che significa che l'iPhone 19 sarebbe il primo probabile candidato.

Ne vale la pena

Tuttavia, potrebbe valere la pena aspettare, perché LG Innotek starebbe lavorando a un'ottica "a forma libera" in grado di catturare molta luce.

Le attuali fotocamere sotto il display - che abbiamo già visto su dispositivi come il Samsung Galaxy Z Fold 5 - non sono in grado di catturare la stessa quantità di luce di una fotocamera tradizionale, perché il vetro dello schermo interferisc. Ciò significa che le foto scattate da queste fotocamere tendono a essere di qualità peggiore, cosa che la tecnologia di LG Innotek potrebbe risolvere.

Inoltre, mentre potremmo aspettare a lungo per una fotocamera sotto il display di un iPhone, il taglio nello schermo potrebbe almeno ridursi prima di allora, poiché lo stesso eport afferma che Apple ha intenzione di nascondere i componenti di Face ID sotto il display dell'iPhone prima di lanciare una fotocamera sotto il display.

In altre parole, prima del 2027 potremmo vedere un iPhone con solo un piccolo foro nello schermo, come molti dei migliori smartphone Android, con il meccanismo per il riconoscimento biometrico nascosto sotto il display.

Potrebbe interessarti anche