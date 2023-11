iPhone 16 Pro avrà la stessa fotocamera di iPhone 15 Pro Max

È ancora presto per le indiscrezioni su iPhone 16, ma una delle affermazioni più insistenti che abbiamo sentito finora è che l'iPhone 16 Pro avrà una fotocamera con zoom ottico 5x, proprio come l'iPhone 15 Pro Max. Lo hanno detto diverse fonti e ora uno dei più grandi nomi delle fughe di notizie su Apple lo afferma per la seconda volta.

In particolare, Ming-Chi Kuo ha affermato che Apple probabilmente includerà una fotocamera con sistema a tetraprisma nell'iPhone 16 Pro, come quella di iPhone 15 Pro Max. Quindi, anche se le specifiche esatte della fotocamera non sono menzionate, è probabile che Kuo si riferisca allo stesso hardware.

Il tetraprisma di Apple, a titolo di riferimento, è un design della fotocamera che include una struttura di vetro ripiegata, che consente alla luce di essere riflessa quattro volte e, a sua volta, permette di ottenere uno zoom ottico di maggiore portata rispetto alle fotocamere con teleobiettivo standard. È un'idea simile a quella di una fotocamera a periscopio, come lo zoom ottico 10x del Samsung Galaxy S23 Ultra, ma più compatta.

Detto questo, è possibile che non sia ancora abbastanza compatta da stare comodamente nell'iPhone 15 Pro, dato che le dimensioni ridotte di questo telefono sono state precedentemente indicate come una ragione per la mancata inclusione di questa fotocamera. L'iPhone 16 Pro potrebbe però essere leggermente più grande: i report indicano uno schermo di circa 6,3 pollici, rispetto ai 6,1 pollici dell'iPhone 15 Pro.

Miglioramenti in vista

Tuttavia, le dimensioni potrebbero non essere l'unico motivo per cui Apple ha riservato questa fotocamera con zoom 5x all'iPhone 15 Pro Max. Secondo Kuo, Largan - l'azienda che fornisce questo obiettivo - ha avuto una resa produttiva solo del 40% circa nel terzo trimestre del 2023. In altre parole, la maggior parte delle lenti costruite da Largan non era all'altezza degli standard richiesti.

È quindi possibile che Apple abbia ritenuto di avere un numero di lenti sufficiente per equipaggiare un solo telefono. Un problema che potrebbe non presentarsi l'anno prossimo, dato che Kuo sostiene che la sua ultima indagine indica che Largan ha una resa di almeno il 70%.

Quindi, tra uno schermo probabilmente più grande e un possibile miglioramento della resa dei componenti, ha senso che l'iPhone 16 Pro possa avere questa fotocamera, soprattutto perché Apple prima di quest'anno non aveva mai differenziato i modelli Pro e Pro Max in modi diversi dalle dimensioni dello schermo e della batteria.