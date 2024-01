iPhone 16 avrà più RAM, ma nessuna novità per il modem 5G

The iPhone 15 and 15 Plus only have 6GB RAM

L'ultima indiscrezione sull'iPhone 16 contiene sia una buona che una cattiva notizia per il modello standard e l'iPhone 16 Plus: da una parte potrebbero avere un aumento della RAM, ma potrebbero tuttavia non beneficiare di un nuovo modem 5G.

Questo secondo l'analista Jeff Pu di Haitong International Securities, anche se non si tratta di una nuova affermazione. Piuttosto, Pu sta ribadendo ciò che aveva detto sulla linea iPhone 16 già a ottobre: questo dimostra che a distanza di tre mesi è ancora fiducioso in queste affermazioni.

In particolare, Pu sostiene che iPhone 16 e iPhone 16 Plus avranno 8 GB di RAM, rispetto ai 6 GB dell'iPhone 15 e dell'iPhone 15 Plus. Questo li porterebbe in linea con iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, oltre che, secondo quanto riferito, con iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max; Pu sostiene infatti che i modelli Pro non riceveranno un aumento di RAM quest'anno.

Autonomia e 5G migliorati

A quanto pare, però, i modelli Pro saranno dotati di un nuovo modem Snapdragon X75. Secondo quanto riferito, questo modem garantirà velocità di download e upload 5G più elevate rispetto al modem X70 presente negli attuali iPhone, consumando fino al 20% in meno di energia.

Purtroppo, a quanto pare, iPhone 16 e iPhone 16 Plus standard non riceveranno questo aggiornamento e rimarranno invece fedeli allo Snapdragon X70 presente in tutti i modelli di iPhone 15.

Il lato positivo è che i modelli standard riceveranno almeno il supporto Wi-Fi 6E, che migliorerà le prestazioni Wi-Fi e li metterà in linea con i modelli Pro.

Sebbene Pu sembri sicuro di queste affermazioni, le prenderemmo comunque con cautela, soprattutto perché la linea iPhone 16 non arriverà prima di settembre, quindi è ancora presto per le indiscrezioni.

Tuttavia, se tutto ciò si rivelasse vero, iPhone 16 e iPhone 16 Plus potrebbero essere migliori nel multitasking rispetto ai loro predecessori, mentre iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max potrebbero essere meglio equipaggiati per sfruttare al meglio il 5G e potrebbero offrire una migliore durata della batteria.

