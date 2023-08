iPhone 15 Pro Max: la custodia svela il nuovo tasto "Azione"

Già da tempo circolano voci sul presunto tasto "Azione" che dovrebbe sostituire il tasto "Silenzioso" sulle varianti Pro di iPhone 15. Una nuova fuga di notizie partita da alcune foto della custodia di iPhone 15 Pro Max ha corroborato questa ipotesi che, a questo punto, sembra piuttosto realistica.

Nei tweet pubblicati dal noto leaker specializzato in prodotti Apple che risponde al nome di @MajinBuOfficial si vedono le foto delle presunte custodie dell'iPhone 15 Pro Max. Come si può notare facilmente, sul lato sinistro della custodia sono presenti tre protuberanze per i tasti fisici.

Su ogni modello, la protuberanza del tasto superiore è più piccola delle due inferiori - che presumibilmente ospiteranno il tasto volume - quindi riteniamo probabile che l'iPhone 15 Pro Max (e, potenzialmente l'iPhone 15 Pro) possano realmente avere un nuovo tasto fisico riservato alle "azioni".

Il primo post di @MajinBuOfficial (qui sopra) cita l'iPhone 15 Ultra per nome, ma poiché gli analisti prevedono che per il primo modello Ultra di Apple dovremo aspettare l'iPhone 16, sospettiamo che le immagini della custodia qui dettagliate si riferiscano invece all'iPhone 15 Pro Max.

Naturalmente, trattandosi di repliche, è possibile che queste immagini non siano rappresentative di ciò che Apple ha effettivamente in serbo per i suoi clienti, ma dato che i recenti rendering CAD dell'iPhone 15 Pro - ottenuti da 9to5Mac – mostrano dei tasti simili, siamo propensi a credere che il leak sia fondato.

Image 1 of 2 Rendering dell'iPhone 15 Pro ottenuto da 9to5Mac (Image credit: 9to5Mac) I rendering di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max ottenuti da 9to5Mac (Image credit: 9to5Mac)

Che cos'è il pulsante Azione? Se Apple rimane coerente con lo schema di denominazione esistente, il pulsante Azione dovrebbe essere un pulsante multifunzione configurabile, come il suo omonimo sull'Apple Watch Ultra (che può essere utilizzato per avviare il cronometro, attivare allenamenti, accendere la torcia e via dicendo).

Degli snippet di codice individuati da MacRumors nella quarta beta per sviluppatori di iOS 17 alludono a ad alcune nuove funzioni che questo pulsante Azione basato sull'iPhone potrebbe essere in grado di attivare. Tra la funzioni descritte nel codice si leggono termini come accessibilità, scorciatoie, modalità silenziosa, fotocamera, torcia, messa a fuoco, lente d'ingrandimento, traduzione e memo vocali.

Siamo quindi estremamente fiduciosi che l'iPhone 15 Pro Max - e forse l'iPhone 15 Pro - sarà dotato di un pulsante Azione al posto del tradizionale interruttore Mute che da sempre si trova sul lato sinistro degli iPhone.