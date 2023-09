iPhone 15 non ha più segreti: tutti i dettagli svelati a poche ore dall'evento

Remember the iPhone 14 range?

È quasi arrivato il grande giorno in cui verrà presentato iPhone 15, e abbiamo sentito svariate altre indiscrezioni aggiuntive sui quattro telefoni Apple che dovrebbero essere presentati domani, il 12 settembre.

La notizia proviene da Mark Gurman di Bloomberg, che ha realizzato un'anteprima completa dell'imminente evento di lancio: la maggior parte di queste indiscrezioni sono già state sentite precedentemente, ma anche in questo caso sono state inserite alcune interessanti informazioni aggiuntive.

Gurman afferma che ogni nuovo modello di iPhone 15 sarà dotato di un chip a banda ultralarga U2 aggiornato, che sostituirà l'U1 presente nei telefoni iPhone 14. Questo dovrebbe significare una più accurata localizzazione del dispositivo attraverso la rete di telecomunicazioni, tramite l'app Dov'è.

Inoltre, Gurman prevede che il modello più costoso sarà iPhone 15 Pro Max e non iPhone 15 Ultra. Abbiamo sentito entrambi i nomi per alcuni mesi, ma sembra che il nome Ultra non apparirà quest'anno.

Fotocamere e batterie

Precedenti indiscrezioni hanno suggerito che iPhone 15 Pro Max sarà dotato di un obiettivo zoom periscopico su una delle sue fotocamere, e quest'ultimo report indica che offrirà uno zoom di "circa 6x". Si tratta di un upgrade sostanziale rispetto al 3x dei modelli attuali.

Gurman ha inoltre confermato quanto riferito in precedenza, affermando che i modelli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max passeranno effettivamente a una struttura in titanio anziché in acciaio inossidabile. A quanto pare, questo renderà i modelli Pro più leggeri di circa il 10% rispetto ai loro predecessori.

Nell'articolo di Bloomberg si legge anche che il risparmio sulla durata della batteria sarà il "più grande miglioramento" apportato dai nuovi chip A17 Bionic nei modelli Pro, per cui ci si aspetta che questi telefoni durino più a lungo delle 23 ore e delle 29 ore massime offerte rispettivamente dall'iPhone 14 Pro e dall'iPhone 14 Pro Max.