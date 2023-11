iPhone 16 diventa super potente grazie a Siri con l'AI generativa

La più grande novità di iPhone 16 potrebbe essere l'intelligenza artificiale integrata sul dispositivo, secondo nuove indiscrezioni che sostengono che Apple potrebbe annunciare un assistente vocale Siri di nuova generazione alla WWDC 2024.

La speculazione proviene dal noto leaker Revegnus, il quale sostiene che "Apple sta attualmente utilizzando un LLM per rinnovare completamente Siri e trasformarlo nell'assistente virtuale definitivo" e che "il primo prodotto dovrebbe essere presentato alla WWDC 2024".

Secondo quanto trapelato, Apple si sta preparando a sviluppare Siri "nella più potente app AI killer di Apple" e prevede "che sia di serie sui modelli iPhone 16 e successivi". Ciò suggerisce che un Siri di nuova generazione potrebbe richiedere un nuovo hardware dedicato, che potrebbe lasciare gli iPhone più vecchi incapaci di accedere alle sue funzioni più potenti.

Gli attuali iPhone, come iPhone 15 Pro, sono già dotati di chip potenti come l'A17 Pro, in grado di sfruttare alcune funzioni AI. L'app Journal, ad esempio, arriverà presto su iOS 17 e utilizza l'apprendimento automatico sul dispositivo per creare suggerimenti personalizzati per ispirare la voce del diario dell'utente.

Ma il suggerimento di queste nuove indiscrezioni è che Apple stia pianificando di dare a Siri una revisione di portata maggiore. Ciò è confermato dalle recenti riflessioni di Samsung sulla Galaxy AI, che suggeriscono che l'intelligenza artificiale on-device sarà il prossimo grande campo di battaglia dei migliori smartphone nel 2024.

