iOS 17, mai più foto storte grazie a questa nuova funzione

Il senso dell'equilibrio è ciò che ci mantiene in posizione eretta e ci assicura di non sbandare di lato quando facciamo una passeggiata o stiamo correndo. Può anche aiutarci a scattare belle foto, ma spesso non riusciamo a cogliere se i soggetti siano veramente in piano e quindi scattiamo foto un po' troppo inclinate a sinistra o a destra, a volte di pochi gradi e altre volte in modo più evidente.

Da quando Apple ha rilasciato la prima beta pubblica di iOS 17, stiamo frugando tra le funzioni alla ricerca di gemme nascoste. Ne abbiamo già individuate alcune, come la fantastica modalità Standby che, con il caricatore MagSafe giusto, trasforma il telefono in uno splendido Night Stand. Siamo anche grandi fan dei nuovi sticker quando vengono utilizzati con le Live Photo.

All'interno dell'app Fotocamera di iOS 17 è presente una nuova impostazione "Livello". Come suggerisce il nome, può aiutare a livellare l'immagine prima di scattare una foto.

Prima di spiegarvi come usarla, dovete sapere dove trovarla. Questa funzione è disattivata per impostazione predefinita e non si trova nell'app principale della fotocamera. Come l'utilissima Griglia (per applicare la regola dei terzi alle foto), Livello si trova nelle Impostazioni,

Per raggiungerla, andate su Impostazioni/Fotocamera e scorrete fino a Livello che, come Griglia, si attiva tramite un interruttore a levetta.

(Image credit: Future)

Una volta fatto, si può tornare all'applicazione Fotocamera del proprio iPhone. Ora, nel mirino, vedrete tre linee bianche orizzontali (una lunga e due corte). Se si inclina il telefono a sinistra o a destra, si noterà che le linee più corte rimangono fisse, mentre quella lunga al centro si inclina insieme al telefono.

(Image credit: Future)

L'obiettivo è allineare tutte e tre le linee bianche. Quando diventano un'unica linea, il tratto completato diventa giallo, indicando che il telefono è in piano e che anche l'immagine scattata sarà perfettamente dritta.

Sicuramente in passato avete corretto più di qualche paesaggio fuori asse prima di pubblicarlo sui social. Tuttavia, se si esegue questa operazione su un'immagine già scattata, la regolazione di livellamento ne ritaglia una parte.

(Image credit: Future)

Questa funzione non è qualcosa di cui avete bisogno o che userete sempre, ma vi aiuterà a raddrizzare alcune delle vostre foto più belle e geometriche; inoltre, potrebbe insegnarvi a tenere l'iPhone in modo corretto, così da avvicinarvi a un risultato ottimale anche senza l'aiuto di quella sottile linea gialla.