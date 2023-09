Google svela Pixel 8 e Pixel Watch 2: arrivano il 4 ottobre

Google ha finalmente svelato i dettagli dell'imminente lancio del telefono Pixel 8, e sappiamo che il Pixel 8 Pro e il Pixel Watch 2 arriveranno all'inizio del mese prossimo. Il 4 ottobre Google svelerà finalmente i nuovi smartphone, secondo quanto pubblicato sull'account Instagram e sul negozio online di Google.

Se finora Google non ha parlato dei suoi prossimi telefoni di punta, i post sull'account Instagram di Made by Google hanno confermato i due nuovi telefoni e hanno mostrato un Pixel 8 Pro e un Pixel 8 rispettivamente nei colori bianco e rosa. I due telefoni si distinguono per l'obiettivo della fotocamera supplementare sul retro del modello Pro e per le dimensioni ridotte del modello base.

(Image credit: Google)

Il modello Pro sembra anche avere una funzione in più sulla barra della fotocamera, rispetto al Pixel 8 e al vecchio Pixel 7 Pro. Secondo quanto trapelato, potrebbe trattarsi di un sensore di temperatura. Per il resto, non ci sono novità significative.

Un design diverso

Il design dei nuovi telefoni sembra leggermente aggiornato rispetto ai modelli precedenti, con angoli più arrotondati. Abbiamo sentito dire che il display sarà più piatto rispetto al passato, ma è difficile dirlo da questa anteprima.

(Image credit: Google)

È presente la stessa barra della fotocamera e la stessa estetica generale dei Pixel.

Anche il Pixel Watch 2 fa una breve apparizione: il nuovo smartwatch di Google è quasi identico al modello precedente, quindi non è chiaro cosa ci sia di nuovo nel prossimo orologio.

Ad esempio, potremmo non vedere l'intera estensione del display. Il Pixel Watch aveva una cornice più ampia rispetto alla maggior parte dei concorrenti e questo sarebbe un ovvio miglioramento per la seconda generazione. Ogni Apple Watch sembra ridurre sempre di più la cornice, quindi lo stesso dovrebbe valere per l'indossabile di Google.

Dopo un po' di incidenti...

Naturalmente, se seguite da vicino le notizie su Google, niente di tutto questo è una grande sorpresa, dato che Google è stata "vittima" di alcuni incidenti e fughe di notizie sospette nell'ultima settimana. Il telefono era già stato pubblicato da Google stessa per un breve periodo, e poi un simulatore di funzioni del telefono è andato in onda mostrando le nuove funzioni e i sensori del Pixel 8 Pro.

Si tratta di una manovra di marketing? Qualcuno ha premuto il pulsante sbagliato troppo presto? In ogni caso, Google non sembra preoccuparsi.

(Image credit: Google)

A differenza di Apple, che avvolge i prodotti in un'estrema segretezza, Google di solito non è timida nel parlare dei nuovi prodotti.

Saremo presenti quando Google lancerà la sua prossima grande novità, sperando che sia un seguito soddisfacente dei Pixel 7 e Pixel 7 Pro, tra i migliori smartphone per la fotocamera di sempre.