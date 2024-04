Eclissi solare: sfida fotografica tra iPhone 15 Pro Max, Google Pixel 8 Pro e Samsung Galaxy S23 Ultra

Avevo tre dei migliori smartphone per la fotografia su treppiedi diversi, tutti puntati sul sole in attesa che l'eclissi facesse il suo corso.

È emerso che fotografare un'eclissi solare con lo smartphone non è così facile. Anzi, trovare un processo ripetibile senza cauterizzare le retine è una vera sfida. Ma io ce l'ho fatta. Ho preso un iPhone 15 Pro Max, un Google Pixel 8 Pro e un Samsung Galaxy S23 Ultra e mi sono preparato per 180 minuti di emozioni celestiali.

Quest'ultimo potrebbe far storcere il naso a qualcuno. Dopotutto, si tratta di un telefono Android di punta ormai datato che non dispone dell'ultima elaborazione delle immagini e nemmeno del chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 più veloce che si trova nel Galaxy S24 Ultra (l'S23 Ultra ha il Gen 2). Tuttavia, ha una caratteristica che nessuno degli altri smartphone di punta offre: lo zoom ottico 10X (nemmeno l'S24 Ultra ce l'ha).

Durante questa impresa mi sono impegnato a non utilizzare alcun miglioramento, lasciando che gli obiettivi dello zoom del telefono facessero il loro lavoro al meglio senza magia digitale. Ho semplicemente puntato ogni telefono verso l'eclissi e ho premuto l'otturatore.

Impostazioni di scatto

Ma appena l'ho fatto, ho capito che non avrebbe funzionato. Il sole fa naturalmente saltare l'esposizione di tutti i telefoni. Non è che non abbia mai scattato foto al sole prima d'ora. Ne ho scattate parecchie con l'iPhone e per superare l'effetto "blowout", tocco il sole sullo schermo e accelero l'esposizione per abbassare la luce e far risaltare la definizione del sole.

Un'eclissi crea scompiglio nei controlli di esposizione dello smartphone e più la luna occlude il sole, più la luce diventa nitida. La mia soluzione è stata semplice e probabilmente già vista altrove. Ho preso i miei occhiali Celestron per l'eclissi e ho posizionato con cura la pellicola di una lente dell'occhiale sull'obiettivo zoom di ciascun telefono. Se non riuscite a capire quale sia la fotocamera con lo zoom, aprite l'app della fotocamera, selezionate lo zoom ottico massimo e mettete il dito sull'obiettivo di ciascuna fotocamera finché non lo vedete sullo schermo.

Gli occhiali da sole hanno contribuito a ridurre il forte bagliore. Dopodiché, ho toccato lo schermo e regolato l'esposizione finché non ho visto il sole scomparire lentamente dietro la luna. Nella maggior parte dei casi, il risultato era un sole dall'aspetto arancione.

Per circa un'ora sono passato da un telefono all'altro, riposizionando i treppiedi, allineando il sole e scattando.

Ci sono stati alcuni inconvenienti non legati agli smartphone, come la copertura nuvolosa poco prima del picco di totalità (90% dove vivo), ma ho avuto più successo di quanto mi aspettassi e gli smartphone, per la maggior parte, sono stati all'altezza della sfida.

Non tutte le fotocamere degli smartphone sono uguali

Vedrete alcuni dei miei confronti qui sopra e qui sotto (negli scatti ho usato il meglio di tutti i telefoni) che non ho ridimensionato o migliorato, se non ritagliandoli dove possibile per mostrarli fianco a fianco.

Mentre l'iPhone 15 Pro Max e il Pixel 8 Pro scattano a 12MP (quest'ultimo è un binned da un sensore da 48MP, il che significa quattro pixel combinati in ognuno), la fotocamera con zoom 10X del Samsung Galaxy S24 Ultra è solo da 10MP. Credo che questi numeri incidano sulla qualità complessiva.

Il Google Pixel 8 Pro ha eguagliato lo zoom 5x dell'iPhone 15 Pro Max e a volte è sembrato più nitido dell'iPhone o del Galaxy S23 Ultra, ma ho faticato di più con il Pixel 8 a catturare uno scatto correttamente esposto. È stato anche l'unico telefono che ha forzato una lunga esposizione dopo il picco di copertura del 90%. La buona notizia è che alcune di queste lunghe esposizioni hanno offerto la massima atmosfera, riuscendo a raccogliere parte della copertura nuvolosa che bloccava la mia visione completa dell'eclissi.

Le cose si fanno più interessanti con l'iPhone 15 Pro Max e il suo obiettivo 5x. L'eclissi appare un po' più vicina rispetto al Pixel 8 Pro, ma anche più vibrante. In una manciata di immagini dell'iPhone 15 Pro Max si vedono le nuvole ed è molto bello. Come per tutti i telefoni, il processo di acquisizione delle immagini è stato un po' incostante. I colori passavano dall'arancione al bianco e nero e la messa a fuoco era una sfida. Quando sono riuscito a catturare una foto decente, sono rimasto entusiasta.

Lo zoom ottico 10x del Samsung Galaxy S23 Ultra mi ha permesso di avvicinarmi in modo emozionante all'eclissi. È stato sicuramente più facile ottenere la giusta esposizione e messa a fuoco. A prima vista, le immagini dell'S23 sono migliori, ma un esame più attento rivela una granulosità significativa, tanto che alcune sembrano quasi dipinti e tele grezze.

Approfondendo tutte le foto, ho notato come ogni fotocamera del telefono utilizzava le impostazioni ISO per gestire l'acquisizione e la qualità dell'immagine. L'iPhone 15 Pro Max variava da ISO 50 (acquisizione di luce molto lenta) a ISO 800 (superveloce per situazioni ultra luminose e scatti d'azione). Naturalmente, le immagini all'estremità superiore dello spettro sono altrettanto sgranate di quelle del Galaxy S23 Ultra, che vanno da 250 a 800 ISO.

Il Google Pixel 8 Pro ha la gamma più ampia, che va da un minimo di ISO 16 a un sorprendente ISO 1.536. L'ha utilizzata per catturare il sole eclissato al 90% dietro le nuvole. Esteticamente, è uno degli scatti migliori.

Se dovessi scegliere un vincitore, sarebbe il Samsung Galaxy S23 Ultra per un soffio. Lo zoom ottico aggiuntivo consente di ottenere maggiori dettagli prima che la granulosità faccia la sua comparsa.

L'iPhone 15 Pro Max è molto vicino, ma solo perché è stato più facile catturare uno scatto decente. Penso anche che se avesse avuto uno zoom ottico più grande, la potente elaborazione delle immagini dell'iPhone avrebbe potuto superare il Galaxy di un anno fa.

Il Google Pixel Pro 8 ha prodotto alcuni scatti fantastici, ma anche molti pessimi, perché non sono riuscito ad agganciare il sole e la luna convergenti. Inoltre, ha sofferto di più quando si è trattato di esposizione. Tuttavia, sono rimasto impressionato dalla gamma ISO e dalla nitidezza di alcuni scatti.

Anche l'iPhone 15 Pro Max e il Google Pixel 8 Pro meritano una menzione speciale per aver prodotto i miei due scatti preferiti. Non sono i più vicini o i più nitidi, ma catturando alcune delle nuvole, aggiungono un elemento etereo e atmosferico.

Se vivrò abbastanza a lungo da vedere un'altra eclissi (ce ne sarà una nel Midwest americano nel 2044), cercherò dei filtri speciali per eclissi per smartphone e farò un altro tentativo. Per allora potremmo avere fotocamere con zoom ottico 200x e sensori da 1.000 MP.