Ecco perchè comprare un iPhone 14 per il Black Friday è una pessima idea

Mancano ancora alcune settimane al Black Friday vero e proprio, ma i rivenditori stanno già proponendo alcune offerte iPhone del Black Friday su smartphone Apple di vecchia generazione, come iPhone 14, iPhone 13 e iPhone SE (2022).

È quindi un ottimo momento per acquistare uno dei migliori iPhone a buon mercato. Ma quale modello scegliere?

Il nostro consiglio è di non acquistare iPhone 14 standard durante questo Black Friday. È molto meglio risparmiare sull'iPhone 13 o fare il grande passo con l'eccellente iPhone 15, se potete permettervi di sforare un pochino il vostro budget. Vi spieghiamo perché.

Se siete alla ricerca di un iPhone capace a un prezzo ridotto, iPhone 13 standard di Apple è praticamente lo stesso telefono dell'iPhone 14, ma più economico. Il design è identico, le fotocamere sono (quasi) identiche e i chipset sono separati da una sola generazione, il che, in termini di prestazioni quotidiane, non significa quasi nulla. Troverete una panoramica completa delle differenze tra questi due dispositivi nel nostro confronto tra iPhone 14 vs iPhone 13. Ma non c'è dubbio che queste differenze non siano così significative come la loro differenza di prezzo.

Al momento in cui scriviamo, è possibile acquistare iPhone 14 su Amazon a circa 700€. iPhone 13, invece, costa al momento solo 570€.

Pagando di più per iPhone 14, tutto quello che otterrete è la connettività satellitare e un'elaborazione delle immagini leggermente migliore.

Allo stesso modo, l'ultimo modello standard di Apple, iPhone 15, rappresenta il più grande aggiornamento generazionale degli ultimi anni, offrendo molto più telefono per il suo prezzo di partenza di 979€ (potete una ripartizione completa delle differenze chiave nel nostro confronto tra iPhone 15 vs iPhone 14). Se potete permettervi di spendere una cifra simile, optate per iPhone 15, che per giunta potete trovare già scontato a 869€ su eBay.

Vale la pena di chiarire che stiamo parlando solo dei modelli standard. iPhone 14 Pro, al contrario, è sicuramente da prendere in considerazione rispetto al più recente iPhone 15 Pro, i cui aggiornamenti si limitano a un chipset leggermente migliore, alla struttura in titanio, al tasto Azione e alla connettività USB-C. Se volete solo un iPhone superveloce con Dynamic Island e frequenza di aggiornamento a 120Hz, l'ormai più economico iPhone 14 Pro rimane una scelta eccellente. Su eBay potete trovarlo a 1.079€.

