Android 14 arriva oggi: ecco le 6 funzioni più interessanti

Sembra probabile che Google lancerà Android 14 oggi, mercoledì 4 ottobre, in concomitanza con l'evento di presentazione dove dovremmo vedere i nuovi Google Pixel 8 e Google Pixel Watch 2.

In attesa dell'annuncio ufficiale, ecco le 6 migliori nuove funzioni di Android 14 che arriveranno a breve sui vostri smartphone.

1. Schermata di blocco personalizzata

Diversi aggiornamenti di Android 14 danno l'impressione che Google stia copiando le funzionalità già offerte da iOS dalla versione modificata di Android degli smartphone Samsung. Una di queste è la schermata di blocco personalizzabile, che consente un maggiore controllo sullo stile estetico e sull'utilità del dispositivo.

È possibile modificare il design dell'orologio e i colori dello schermo e persino aggiungere scorciatoie a funzionalità utili come la funzione "non disturbare", la scansione dei codici QR, la torcia del telefono e il wallet virtuale.

Per accedere ad alcune di queste scorciatoie è necessario sbloccare prima il telefono, ma ciò dovrebbe ugualmente aiutare ad accedere più rapidamente all'applicazione desiderata.

2. Supporto satellitare

Da quando Apple ha rilasciato l'SOS di emergenza via satellite sull'iPhone 14 c'è stato un grande interesse nel vedere funzioni simili su altri smartphone Android. Ebbene, con Android 14 si spera di vedere un maggior numero di telefoni offrire questa funzione, dato che Google afferma che il suo sistema operativo supporterà la connettività satellitare.

Ci sono però due note importanti. Non sappiamo esattamente come sarà questo supporto, quindi potrebbe non essere in arrivo una copia esatta dell'SOS di emergenza via satellite di Apple, e ricordate che la connettività satellitare non è solo una funzione software: è necessario anche l'hardware giusto.

Alcuni telefoni Android hanno le parti necessarie per consentire la connettività satellitare, ma molti non ne sono provvisti. Prevediamo che questo aggiornamento faciliterà le funzioni satellitari sui nuovi telefoni in uscita piuttosto che portarle sui modelli più "vecchi".

3. Autonomia migliorata

Android 14 potrebbe aiutare il vostro telefono a durare un po' di più grazie a diverse piccole modifiche che Google sta apportando all'efficienza. Non aspettatevi miglioramenti sostanziali, ma grazie alle modifiche apportate al modo in cui il telefono gestisce le attività in background dovreste notare un leggero incremento.

Google sta anche riportando l'opzione per vedere quanto tempo è trascorso sullo schermo dall'ultima ricarica completa. Questa opzione era stata rimossa in Android 12, ma fortunatamente sta tornando con Android 14.

In Android 12 era stata sostituita da una metrica che mostrava l'utilizzo della batteria nelle ultime 24 ore, comoda ma non altrettanto utile per sapere quanto dura il telefono tra una carica e l'altra.

4. Il flash alle notifiche

Il flash alle notifiche non è una novità per tutti i dispositivi Android - Samsung, ad esempio, dispone di una funzione simile da alcuni anni - ma ora è stata integrata nel sistema operativo principale. Se si sceglie di attivare questa funzione, è possibile impostarla in modo che lo schermo o la torcia del telefono lampeggino quando si riceve una notifica.

Questo strumento di accessibilità è utile per chi fatica a sentire i suoni delle notifiche e può aiutare anche chi non vuole disattivare le notifiche ma cerca qualcosa di meno fastidioso della vibrazione o della suoneria.

5. Controllo sull'accesso ai file da parte delle app

Su Android 13 è necessario fornire alle app un accesso totale o nullo alle foto e ai video del dispositivo, e alcune app non funzionano se non si concede loro l'accesso. Android 14 introdurrà una nuova opzione parziale in cui l'app potrà accedere solo a foto selezionate.

Apple ha introdotto una funzione simile in iOS 14, ed è un'opzione utile che consente di utilizzare al meglio un'app senza rischiare di condividere foto e video che si desidera mantenere privati.

6. Preferenze localizzate

L'ultima funzione di Android 14 che vogliamo evidenziare è quella delle preferenze in base alla localizzazione. Non si tratta di un aggiornamento eccezionale, ma vi permetterà di controllare meglio le unità di misura predefinite del vostro telefono, il layout della data e altre preferenze che cambiano a seconda del Paese dove vivete.

Se vivete in Italia ma preferite usare il sistema di unità imperiali, oppure volete che il primo giorno della settimana per voi sia la domenica piuttosto che il lunedì, o ancora volete cambiare il layout della data, finalmente potete impostare queste preferenze come predefinite.