5 consigli per risparmiare quando si compra un nuovo smartphone

The Samsung Galaxy S24 Ultra and the iPhone 15 Pro Max

Uno smartphone può essere un acquisto molto costoso, soprattutto se si desidera un modello di fascia alta come un iPhone 15 Pro Max o un Samsung Galaxy S24 Ultra, ma ci sono modi per ridurre il costo.

Si può aspettare il momento ideale per l'acquisto, ricavare un po' di denaro dal vecchio telefono, scegliere un telefono diverso da quello che si stava considerando, o altre cose ancora.

Per aiutarvi, abbiamo evidenziato cinque consigli per risparmiare sull'acquisto di un telefono.

1. Aspettate gli sconti

(Image credit: Amazon)

Molti dei migliori smartphone si trovano spesso a prezzi ridotti durante le vendite, le due più importanti delle quali sono il Black Friday e l'Amazon Prime Day.

Il Black Friday 2024 è previsto per il 29 novembre, mentre il prossimo Amazon Prime Day si terrà a luglio, anche se per poterne usufruire al meglio è necessario essere iscritti ad Amazon Prime.

In ogni caso, anche se molti telefoni saranno venduti in sconto durante questi eventi, non tutti i modelli lo saranno, quindi vale la pena considerare se ci sono altri telefoni che potreste desiderare al posto della vostra prima scelta, in modo da avere alcune opzioni.

2. Cercate i prezzi più convenienti

(Image credit: Philip Berne / Future)

Se non volete aspettare i saldi, vale la pena di fare almeno un po' di shopping, perché non tutti i negozi o gli operatori applicano lo stesso prezzo per un telefono. Alcuni potrebbero anche proporre offerte al di fuori dei principali periodi di vendita sopra elencati, quindi è bene tenere d'occhio anche questo aspetto.

Oltre a confrontare i prezzi attuali, è possibile utilizzare strumenti come Keepa per visualizzare la cronologia dei prezzi su Amazon, in modo da poter vedere se i prezzi sono destinati a scendere, e si possono utilizzare anche per impostare avvisi di ribasso dei prezzi.

3. Vendete l'usato

(Image credit: TechRadar)

Un modo semplice per ridurre il prezzo di un nuovo smartphone è quello di permutare il vostro vecchio dispositivo.

Molti operatori offrono programmi di permuta e a volte propongono anche offerte speciali che consentono di ottenere un credito maggiore quando si permuta il vecchio dispositivo.

Ma se state acquistando un nuovo telefono a titolo definitivo o da un operatore che non effettua permute, ci sono anche altre aziende che vi daranno denaro per il vostro vecchio telefono. Amazon e Apple, ad esempio, offrono la possibilità di effettuare permute, ma ci sono anche aziende specializzate in questo settore.

4. Comprate uno smartphone usato

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Così come potete vendere il vostro vecchio telefono per risparmiare sull'acquisto di un nuovo telefono, potete anche scegliere di acquistare il vecchio telefono di qualcun altro, poiché sarà più economico di un nuovo telefono.

Sebbene si possa semplicemente andare su eBay e acquistare un dispositivo usato, in genere è più sicuro acquistare un telefono che è stato controllato e rimesso a nuovo in modo professionale.

In genere un telefono ricondizionato viene controllato completamente e viene fornito con un periodo di garanzia. In molti casi possono sembrare quasi come nuovi, anche se il sito da cui si acquista probabilmente descriverà in dettaglio eventuali problemi del prodotto.

Inoltre, l'acquisto di un telefono usato o ricondizionato può essere molto più economico rispetto all'acquisto di uno nuovo, anche quando il dispositivo è in condizioni quasi nuove. Assicuratevi di leggere attentamente la descrizione e di guardare le foto, in modo da sapere esattamente in che condizioni si trova il telefono.

Poi, una volta ricevuto, è bene fare i propri controlli, in particolare per quanto riguarda lo stato di salute della batteria, le fotocamere e il funzionamento del microfono e degli altoparlanti. Osservate attentamente anche lo schermo, nel caso in cui ci siano pixel morti o altri problemi. Se si riscontra un problema che non è stato elencato, è consigliabile rispedirlo indietro per ottenere il rimborso.

5. Prendete un modello più vecchio

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Ok, forse non vorrete acquistare un telefono usato, ma vale la pena di prendere in considerazione anche un modello nuovo ma più vecchio. Ad esempio, invece di acquistare un iPhone 15, potreste acquistare un iPhone 14. In genere, non cambiano molte cose nei telefoni in un solo anno.

In genere i telefoni non cambiano molto nel giro di un anno, quindi non è detto che si perda molto scegliendo il modello precedente o addirittura uno di due anni fa, ma probabilmente si pagherà molto meno.

Se acquistate un iPhone o i telefoni Samsung o Google più recenti, riceverete anche molti anni di aggiornamenti software (di solito circa cinque per gli iPhone e sette per gli ultimi modelli Samsung Galaxy e Pixel). Quindi, se il modello che state cercando è idoneo per questi lunghi periodi di aggiornamento, sarà supportato per molto tempo anche se non è l'ultima versione.