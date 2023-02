Zelda Tears of the Kingdom, c'è un nuovo trailer (e altre novità)

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom durante il Nintendo Direct di mercoledì: data l'assenza di dettagli specifici, sembra che Nintendo non voglia spoilerare troppo sul gioco anche se mancano pochi mesi all'uscita.

All'inizio del trailer, una voce misteriosa e inquietante (Ganondorf?) chiede ai suoi "servitori" di eliminare il regno di Hyrule e i suoi alleati. Considerando le inquadrature della luna rossa che incombe sulla terra, sembra proprio che le forze del male siano tornate.

Ma nel trailer si vede anche Link librarsi nel cielo, pattinare su una rotaia, guidare un'auto e una specie di dirigibile.

Nintendo ha rivelato per la prima volta il sequel ufficiale del nuovo gioco per Nintendo Switch nel giugno 2019, ma non ha svelato quasi nulla fino a mercoledì. I trailer precedenti rivelavano che c'è qualcosa di strano nel braccio di Link, mostrando alcuni nuovi poteri legati al tempo e hanno chiarito che il gioco si svolgerà "nei cieli", ma non sono stati forniti molti dettagli specifici.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom uscirà il 12 maggio per Nintendo Switch, in ritardo rispetto alla data inizialmente annunciata. Fortunatamente, non dovremo aspettare ancora a lungo.

Durante l'evento sono stati presentati altri trailer e annunciate altre novità: i giochi di GabeBoy e GameBoy Advance sono arrivati nella libreria Nintendo Switch Online, e anche il grande classico per GabeCube Metroid Prime ha fatto il suo ritorno rimasterizzato su Nintendo Switch. La versione digitale è già disponibile, ma per quella fisica bisognerà aspettare il 3 marzo.