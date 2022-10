YouTube ci ripensa: il 4K torna accessibile a tutti (per ora)

Stando a quanto riportato da 9to5Google, YouTube ha terminato i test che prevedevano l'esclusività dei contenuti 4K, recentemente divenuti accessibili solo ai detentori di un account premium.

All'inizio di ottobre, YouTube ha confermato l'avvio di un test volto a esplorare gli effetti di una differenziazione tra le funzioni accessibili gratuitamente e quelle disponibili solo per gli account premium tramite una serie di tweet (rimossi in seguito).

La possibilità che la risoluzione 4K diventasse un'esclusiva legata al pagamento di una somma mensile ha generato forti polemiche, oltre a generare dubbi su una possibile crisi della piattaforma video di Google. Oggi, YouTube ha annunciato di aver "completamente disattivato" l'esperimento rendendo il 4K nuovamente accessibile a tutti.

Anche se YouTube ha terminato il test non significa necessariamente che la risoluzione 4K rimarrà aperta a tutti anche in futuro. Spesso infatti, dopo una la fase di test c'è bisogno di un tot di tempo per l'implementazione e siamo convinti che i responsabili marketing di YouTube stiano anche valutando la risposta degli utenti coinvolti nel test.

All'inizio del 2022, l'Amministratore Delegato di Google ha comunicato ai dipendenti che l'azienda deve essere "più imprenditoriale, lavorando con maggiore urgenza, più attenzione e più fame di quanto abbiamo mostrato nei giorni migliori".

Al contempo, stando all'ultimo report sui guadagni, la crescita di YouTube sembra aver subito una battuta d'arresto e l'azienda potrebbe rendere nuovamente esclusive la risoluzione 4K in modo da monetizzare.

In altre parole, per ora potete tornare a godervi i video in 4K gratuitamente, ma sappiate che prima o poi questa opzione potrebbe diventare un'esclusiva a pagamento.