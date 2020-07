Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34" disponibile da settembre

Durante l'evento di presentazione del 15 luglio, Xiaomi ha confermato la sua volontà di espandere il range di prodotti che fanno parte del suo ecosistema smart destinati al mercato europeo, annunciando al contempo una serie di interessanti novità. Tra queste c'è Mi Curved Gaming Monitor 34”, un monitor da gaming ultra wide curvo che sarà disponibile in Italia da settembre ad un prezzo di €449,00.

Il display è pensato per tutti i videogiocatori che da tempo desiderano passare al formato ultrawide per migliorare la propria esperienza di gioco ma non hanno ha disposizione i budget elevati richiesti da altre ditte concorrenti.

Nonostante il prezzo contenuto, da sempre tratto distintivo di Xiaomi, il monitor può contare su un pannello SVA da 34” (simile al VA di Samsung ma con angoli di visione più ampi) con una risoluzione di 3440 x 1440 pixel in formato 21:9, che assicura un’area di visualizzazione maggiore del 30% rispetto al più conosciuto 16:9. La frequenza di aggiornamento di 144Hz e un tempo di risposta di 4ms completano il quadro garantendo immagini fluide e dinamiche. Infine la copertura della gamma cromatica sRGB del 121% garantisce una perfetta riproduzione dei colori in ogni situazione, rivelandosi ideale anche per attività che si discostano dal gaming, come ad esempio il foto editing.

Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34” ha un raggio di curvatura di 1500R e supporta la tecnologia AMD Freesync. Per chi passa tante ore di fronte allo schermo è presente una modalità per l’emissione ridotta di luce blu; il rapporto di contrasto è pari a 3000:1 e la luminosità ha un valore massimo di 300 nits. La connettività è garantita da due porte HDMI 2.0, due Display Port 1.4 e un’uscita audio. Le dimensioni, base compresa, sono di 810,39 x 520,61 x 242,53 mm.

Xiaomi alla conquista dell'Europa

Mi Gaming Monitor 34" sarà disponibile sul sito ufficiale MI.com da inizio settembre, oltre che nei Mi Store autorizzati e su Amazon. Oltre al nuovo schermo curvo, Xiaomi ha presentato una serie di nuovi prodotti pronti ad arrivare in Italia tra cui l’attesissima Mi Band 5, nuova iterazione della popolare smart band MI Band 4, il lettore multimediale tascabile Mi TV Stick, che una volta collegato alla TV consente di visualizzare contenuti in streaming in 1080p e Mi True Wireless Earphones 2 Basic, i nuovi auricolari true wireless con un’autonomia dichiarata di cinque ore per carica.

Stando a quanto afferma Xiaomi, circa il 50% del fatturato dell’azienda arriva dall’estero e vista la grande varietà di prodotti e il rapporto qualità prezzo che li contraddistingue non abbiamo dubbi sul fatto che, in un futuro prossimo, l’azienda sia intenzionata ad investire maggiormente sui mercati al di fuori dei confini cinesi.