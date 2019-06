Xiaomi Mi Band 4 ora disponibile in Italia

Se avete aspettato con ansia di mettere le mani sul nuovo Xiaomi Mi Band 4 oggi è il vostro giorno fortunato, perchè ora in Italia è disponibile per l'acquisto.

Il prezzo è di 34,99€, un vero affare se paragonato al costo di altri dispositivi simili. È possibile acquistare lo smartwatch dallo store online di Xiaomi, anche se al momento è esaurito. Il prodotto è fuori stock anche su Amazon, ma dovrebbe tornare disponibile presto su entrambe le piattaforme. Se preferite acquistarlo in un negozio fisico, ricordate che in Italia è possibile acquistare lo Xiaomi Mi Band 4 anche da Unieuro.

Xiaomi ha presentato il Mi Band 4 all'inizio di giugno, ma allora era possibile acquistarlo solo in Cina. Ora le cose sono cambiate, e presto il fitness tracker sarà disponibile in molti altri Paesi oltre all'Italia.

Xiaomi Mi Band 4: le specifiche

Il miglioramento più importante dello Xiaomi Mi Band 4 rispetto al Mi Band 3 è il display: mentre il Band 3 ha un display in bianco e nero, l'ultimo dispositivo uscito ha un display AMOLED da 0.95''. Xiaomi non aveva mai usato display a colori per fitnesstracker e smartwatch, e questa novità significa più versatilità per le app e la possibilità di personalizzare l'interfaccia.

Si può scegliere tra 77 nuovi quadranti diversi grazie al display a colori, e ci aspettiamo che ne verranno resi disponibili di nuovi più avanti.

È equipaggiato con un giroscopio a 6 assi che vi permette di monitorare l'attività sportiva anche mentre state nuotando, con varie modalità che cambiano in base allo stile.

Tutto sommato, lo Xiaomi Mi Band 4 è un fitness tracker completo. Non è provvisto di tutte le piccolezze che magari si possono trovare in un dispositivo di fascia alta, ma costa davvero poco ed è in grado di dare alla maggior parte degli utenti tutto quello che possono desiderare.