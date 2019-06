Xiaomi Mi Band 4 in Italia, dal 26 giugno a 34,99 euro

La nuovissima Xiaomi Mi Band 4 arriverà presto anche in Italia. Sarà disponibile infatti a partire dal prossimo 26 giugno e costerà di listino 34,99 euro. La notizia arriva poco dopo la presentazione dello smartphone Xiaomi Mi 9T, un nuovo modello che si preannuncia incredibilmente competitivo.

Quella che arriverà in Italia è la versione senza connessione NFC, quindi non permette di effettuare pagamenti presso i POS dei negozi, i tornelli di alcune metropolitane e pochi altri luoghi. Poco male, visto che per ora questi sistemi di pagamento sono ancora poco diffusi nel nostro Paese.

La Xiaomi Mi Band 4 è l'erede della Mi Band 3, e rispetto a quest'ultima vanta uno schermo AMOLED a colori (il modello precedente era monocromatico) leggermente più grande - pur restando un dispositivo indossabile estremamente compatto e leggero.

Cosa di più, ma è sempre la meno cara

La Xiaomi Mi Band 4 avrà un prezzo di listino pari a 35 euro (34,99 per la precisione), cioè circa dieci euro in più rispetto ai prezzi dell'attuale Xiaomi Mi Band 3.

In percentuale è un aumento sostanzioso, ma il prodotto Xiaomi resta il fitness tracker più economico che possiate trovare, tra quelli di qualità almeno media. Certo, non ha tutte le funzioni avanzate che potete trovare su un Apple Watch o un Fitbit Charge 3, ma potete portarla in piscina o in palestra per monitorare i vostri allenamenti.le funzioni sono abbastanza complete per la maggior parte delle persone, tranne che per gli atleti più entusiasti e attenti.

La batteria da 135 mAh offre, stando alle dichiarazioni ufficiali, fino a 20 giorni di autonomia con una sola ricarica.

Contestualmente, Xiaomi ha fatto sapere che porterà in Italia anche altri prodotti: si tratta in particolare del Mi Electric Scooter Pro e degli auricolari Mi True Wireless Earphones. Il primo sarà distribuito a 499 euro di listino, mentre per gli auricolari il prezzo ufficiale sarà do 79,99 euro. Questo ultimo prodotto sarà in distribuzione già da oggi, 13 giugno 2019.