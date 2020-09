Xiaomi Mi 10T verrà presentato il 30 settembre, è ufficiale

È proprio vero, non c'è pace per i dannati, e a quanto pare neanche per i fan degli smartphone: abbiamo appena sentito che il tanto chiacchierato Xiaomi Mi 10T debutterà lo stesso giorno di Google Pixel 5.

Xiaomi ha confermato l'evento di lancio per il suo nuovo telefono tramite un'invito mandato alla stampa. L'evento si terrà in streaming live il 30 settembre alle 14:00 (ora italiana), sei ore prima rispetto all'evento di Google.

Ci aspettiamo che in occasione di quest'evento vengano svelati lo Xiaomi Mi 10T, la sua versione Pro e magari anche un modello Lite. Resta da vedere quali di questi verranno commercializzati anche fuori dalla Cina.

Xiaomi in parte aveva già confermato che presto avrebbe tenuto un evento, twittando che un nuovo dispositivo Mi 10 sarebbe stato presentato entro la fine di settembre. Ora sappiamo per certo quale sarà la data precisa.

We're going to launch a new 5G smartphone this September and it will start from £2XX!As a new member of our #Mi10 Series, it will be the first to feature an upcoming brand-new Qualcomm Snapdragon 7-Series 5G Mobile Platform. Amazing value for money to allow #5GForEveryone! pic.twitter.com/YUhOVM0BpgSeptember 1, 2020