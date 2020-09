Lanseringsdatumet för Xiaomi Mi 10T har bekräftats till den 30 september - samma som för Google Pixel 5

There's no rest for the wicked - eller för mobilfans tydligen, då vi nämligen fått reda på att Xiaomi Mi 10T (en ny mobil från det enorma kinesiska företaget) är planerad att lanseras på exakt samma dag som Google Pixel 5.

Xiaomi bekräftade lanseringsevenemanget för sin nya mobil via en inbjudan som skickades ut till pressen. Lanseringen kommer att ske via en livestream den 30 september och kommer att dra igång klockan 14:00 svensk tid - vilket är 6 timmar innan Google-evenemanget.

Vi förväntar oss att evenemanget kommer att bjuda på Xiaomi Mi 10T samt möjligen en Pro- och en Lite-modell. Vi är nästan säkra på att dessa versioner kommer att släppas, men vi kan inte säga med säkerhet att de kommer att släppas utanför Kina.

Xiaomi har redan delvis bekräftat att detta evenemang skulle äga rum i ett inlägg på Twitter där de sa att de var redo att lansera en ny Mi 10-enhet i slutet av september, men nu vet vi alltså exakt vilket datum vi ska markera i våra kalendrar för Xiaomi Mi 10T-lanseringsevenemanget.

We're going to launch a new 5G smartphone this September and it will start from £2XX!As a new member of our #Mi10 Series, it will be the first to feature an upcoming brand-new Qualcomm Snapdragon 7-Series 5G Mobile Platform. Amazing value for money to allow #5GForEveryone! pic.twitter.com/YUhOVM0BpgSeptember 1, 2020