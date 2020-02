Xiaomi Mi 10 si caricherà più velocemente del Samsung Galaxy S20 Ultra

The successor to the Xiaomi Mi 9 (above) sounds promising

La maggior parte dell'attenzione nel mercato degli smartphone è attualmente rivolta sulla serie Samsung Galaxy S20, ma sta per arrivare un altro smartphone di fascia alta, lo Xiaomi Mi 10. Prima della presentazione ufficiale, l’azienda cinese ha rivelato alcuni dettagli, compresa la velocità di ricarica che sarà estremamente elevata.

Xiaomi si è rivolta al social network cinese Weibo per rivelare che il Mi 10 supporterà una ricarica via cavo da 50 W. Per fare un confronto, solo il nuovo Samsung Galaxy S20 Ultra supera i 45 W, mentre i restanti modelli della serie Galaxy S20 sono limitati a 25.

Nonostante i valori annunciati per lo Xiaomi Mi 10 siano già più che soddisfacenti, avremmo sperato in qualcosa di più dato che l’azienda cinese nei mesi scorsi aveva fatto intendere che avrebbe dotato uno dei suoi smartphone del 2020 di una carica da 100 W.

Tuttavia, 50 W resta un valore impressionante. Con la modalità wireless, invece, lo smartphone riuscirà a caricare con una potenza di 30, che scenderà a 10 W se si utilizza lo smartphone a sua volta per ricaricare altri dispositivi.

Dall’alta velocità al forte contrasto

In un altro post sul social network cinese, il CEO dell'azienda Lei Jun ha dichiarato che Xiaomi Mi 10 avrà uno schermo AMOLED curvo, con una frequenza di aggiornamento a 90 Hz e una frequenza di campionamento del tocco a 180 Hz.

Con queste specifiche, il Mi 10 potrebbe risultare migliore di tanti altri smartphone, ma non riuscirà ad eguagliare i risultati della serie Galaxy S20, che ha una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e una frequenza di tracciamento di 240 Hz. Numeri più alti di questi valori portano, ovviamente, a un'esperienza più fluida del sistema operativo.

Xiaomi Mi 10 supporta anche HDR10+, ha una luminosità massima di 1120 nit (che è molto alta ma non quanto i 1200 nit della serie Galaxy S20) e un rapporto di contrasto di 5.000.000:1, che è migliore rispetto a quello della serie Galaxy S20 che è pari a 2.000.000:1. Il display del Mi 10 si preannuncia come piuttosto impressionante.

Non conosciamo ancora tutti i dettagli dello Xiaomi Mi 10, ma li scopriremo presto, in quanto lo smartphone sarà presentato online domani, 13 febbraio, in Cina. La presentazione online dovrebbe interessare solo quel mercato ma è previsto anche un evento globale per giorno 23.

Via GSMArena