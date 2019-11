Xiaomi ha svelato quelli che potrebbero essere: il miglior telefono con fotocamera ed il miglior telefono economico di sempre

Xiaomi ha appena rilanciato la sua gamma “Note”, che da un paio d'anni era inattiva, con Mi Note 10, candidato addirittura ad essere “il miglior telefono con fotocamera mai realizzato”.

Nel 2019, l’anno che ha anche visto introdurre iPhone 11 Pro Max, Samsung Galaxy S10 5G e Huawei P30 Pro, possiamo definire le sue specifiche impressionanti.

Xiaomi ha annunciato il dispositivo in occasione di un evento di lancio a Madrid, in Spagna, accanto al Redmi Note 8T, un telefono altrettanto impressionante, per tutt’altra ragione.

Cosa c'è di così bello nel Mi Note 10? Bene, la sua attrazione principale è il comparto fotografico, in quanto è il primo smartphone in assoluto ad utilizzare un sensore principale da 108 MP. Esattamente, 108MP, ben nove volte la risoluzione di iPhone 11 e ancora più impressionante, di conseguenza, dei dispositivi Samsung e Google Pixel, che utilizzano per la maggior parte, sensori da 12MP.

È possibile scattare foto con oltre 100 milioni di pixel ed attendersi che siano di alta qualità come ci si aspetterebbe. Il sensore principale è affiancato da un teleobiettivo da 5 MP per lo zoom ottico 5x, un altro teleobiettivo da 12 MP per i ritratti con zoom 2x, un obiettivo ultra wide da 20 MP, oltre ad uno macro da 2 MP che ha possibilità di mettere a fuoco il soggetto, fino a 2 cm di distanza.

Sono specifiche impressionanti, ma c'è di più: la batteria raggiunge la capacità magnum di 5.260 mAh, lo schermo è curvo sui bordi come il Samsung Galaxy S10 ed altri telefoni premium ed il display è un pannello AMOLED di alta qualità e grandi dimensioni.

Riteniamo quindi lo Xiaomi Mi Note 10, un nuovo contendente alla categoria dei pesi massimi, tipicamente conveniente, che potrebbe prendere d'assalto ai top di gamma più ricercati. Abbiamo provato il dispositivo per verificarlo. Per scoprirlo, quindi leggi la nostra recensione hands-on su Xiaomi Mi Note 10, se desideri saperne di più.

Xiaomi Redmi Note 8T

Ci sono alcune specifiche davvero esagerate nel Mi Note 10, ma probabilmente sarà Redmi Note 8T il telefono di cui la maggior parte delle persone si innamorerà, per un semplice motivo (che leggerete tra poco). Tecnicamente, il dispositivo ha una fotocamera principale da 48 MP, un obiettivo ultra wide da 8 MP, un macro da 2 MP ed un sensore di profondità sempre da 2 MP. Presenta inoltre un feeling al tatto eccezionale, grazie al fatto che possiede una copertura in vetro anteriore ed una posteriore ed ha anche una batteria da 4.000 mAh e, per chiudere il cerchio, un discreto chipset di fascia media.

Tutto sommato, le specifiche indicano che si tratta di un ottimo telefono di fascia media. Quindi qual è esattamente il motivo per cui le persone potrebbero innamorarsene?

Il prezzo per la precisione: Il telefono viene venduto a partire da 200€, che è un prezzo sorprendentemente basso, per un telefono con specifiche così avanzate.

Ancora una volta, lo abbiamo provato, quindi dai un'occhiata alla nostra recensione hands-on su Xiaomi Redmi Note 8T per vedere le nostre impressioni a caldo.