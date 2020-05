Xbox Series X, che cos'è Smart Delivery

Microsoft ha rivelato tanti nuovi dettagli su Xbox Series X e una delle novità più interessanti è sicuramente la funzionalità Smart Delivery.

Che cos'è Smart Delivery? In breve, si tratta del cosiddetto cross-play grazie al quale un titolo acquistato su una singola console può essere giocato anche sulle altre della stessa famiglia. Nel caso specifico, se acquistate ad esempio Halo Infinite potrete giocarlo sia su Xbox One che su Xbox Series X, ottenendo una versione ottimizzata per ciascuna console.

I titoli cross-gen avranno un ruolo fondamentale nei prossimi anni, quindi è un'iniziativa decisamente utile. Microsoft si è impegnata ad aggiungere a Smart Delivery tutti i suoi titoli esclusivi Xbox Games Studios e anche CD Projekt Red si è impegnata a fare lo stesso con Cyberpunk 2077.

Ecco tutto ciò che sappiamo fino ad ora su Xbox Smart Delivery.

Xbox Smart Delivery: come funziona

(Image credit: Microsoft)

Microsoft descrive Smart Delivery come una tecnologia che consente di acquistare un titolo una volta sola per poterlo giocare su qualsiasi console a prescindere dal modello per il quale è stato sviluppato.

Smart Delivery sarà disponibile per tutti i giochi esclusivi Xbox Game Studios, con Halo Infinite citato come esempio: questo significa che dovrete acquistare un gioco una volta sola e ottenere la versione migliore possibile per la console su cui state giocando. Se acquistate Halo Infinite su una Xbox One del 2013 e successivamente decidete di giocarlo su Xbox Series X, otterrete la versione ottimizzata per quella console.

Si tratta di qualcosa di un po’ diverso dalla retrocompatibilità dato che il vostro singolo acquisto darà accesso alla versione del gioco pensata espressamente per ogni singolo modello Xbox.

Microsoft si è impegnata a supportare Smart Delivery con tutti i suoi giochi proprietari, che includeranno Halo Infinite, Gears 5, Ori and the Blind Forest. La tecnologia sarà disponibile per ogni sviluppatore e publisher, quindi speriamo che la usino tutti anche perché è possibile persino scegliere di implementarla per i titoli che verranno rilasciati prima su Xbox One e successivamente su Xbox Series X.

Smart Delivery si applica probabilmente solo agli acquisti digitali, in cui la proprietà del gioco è regolamentata, anche se al momento l’annuncio di Microsoft non sembra distinguere i giochi digitali da quelli fisici.

Quali giochi supporteranno Xbox Smart Delivery?

Halo Infinite supporterà Smart Delivery, insieme a tutti i titoli Xbox Game Studios in arrivo sui modelli One e Series X. Per quanto riguarda gli altri titoli, non è stato ancora rivelato nulla, ma potrebbero essere inclusi Everwild di Rare e Senua's Saga: Hellblade 2, che quasi certamente saranno cross-gen.

In termini di giochi terze parti, come detto precedentemente, sembra che sarà compito di sviluppatori e publisher implementare questa tecnologia. Il primo gioco importante a confermare il supporto con Smart Delivery è Cyberpunk 2077, come mostrato di seguito.

Gamers should never be forced to purchase the same game twice or pay for upgrades. Owners of #Cyberpunk2077 for Xbox One will receive the Xbox Series X upgrade for free when available. https://t.co/nfkfFLj85wFebruary 24, 2020

Quasi sicuramente saranno annunciati altri giochi nei prossimi mesi, con ampie ripercussioni sul modo in cui i remasteri vengono realizzati e venduti.

Questo perché Smart Delivery potrebbe rendere meno conveniente per i publisher realizzare delle nuove versioni dei giochi di questa generazione per introdurre un frame rate più elevato ed effetti grafici moderni, dovendo rinunciare i 40-60 euro per una nuova versione aggiornata. Per i giocatori sarà un vero e proprio affare.