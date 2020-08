Xbox Series X: svelato il prezzo, ed è salato. Ecco quanto costerà

Secondo le ultime indiscrezioni, Xbox Series X al lancio avrà un prezzo di ben 599 dollari.

Alanah Pearce di Kinda Funny Podcast ha rivelato di avere ricevuto un DM da parte di un rivenditore contenente uno screenshot con sia il prezzo di Xbox Series X che la data di uscita, ancora una volta prevista per novembre. Pearce parla dei fatti accaduti in questo video, nello specifico dal minuto 41 in poi.

Come sottolinea Pearce nel video, tuttavia, il prezzo dello screenshot potrebbe essere un semplice segnaposto. Per un confronto, il prezzo di lancio di Xbox One nel 2013 era di 499 euro. Xbox One X del 2016 aveva lo stesso prezzo. Considerando il calo dei loro prezzi avvenuto nel passare degli anni, è possibile che Xbox Series X abbia un prezzo che si aggira tra i 499 e 599 dollari / euro.

L'unico modo per avere qualche informazione certa a riguardo è aspettare una conferma ufficiale, che speriamo non tarderà ad arrivare da parte di Microsoft vista la grande quantità di indiscrezioni in circolazione.

E poi?

Speravamo che informazioni certe sul prezzo di PS5 e Xbox Series X sarebbero arrivate questo mese, ma sembra proprio che Sony e Microsoft abbiamo tutte le intenzioni di continuare a tenerci sulle spine. Niente di sicuro anche riguardo la data di uscita per ora, ma speriamo che magari a settembre le cose cambieranno e ne sapremo di più.

