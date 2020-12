Xbox Series X si aggiorna e fa un passo avanti verso la next-gen

Se la familiare interfaccia utente di Xbox Series X non vi ha dato l'impressione di essere ancora nella next-gen, vi farà piacere sapere che Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento che apporta qualche novità.

L'aggiornamento della console Xbox di novembre 2020, già in fase di distribuzione, introduce sei nuovi sfondi dinamici con maggiori opzioni di personalizzazione e dall'aspetto accattivante anche all'avvio. Sono presenti alcuni omaggi ai sistemi precedenti, come la Xbox 360, mentre gli sfondi cambieranno in base al colore tematico che avete scelto.

Vale la pena sottolineare che gli sfondi dinamici sono previsti solo su Xbox Series X e Xbox Series S, ma non su Xbox One, Xbox One S e Xbox One X.

No "nastri", no party (Image credit: Microsoft)

Adesso è più facile capire quali giochi supportano la funzionalità Auto HDR su Xbox Series X e Xbox Series S grazie al nuovo aggiornamento. Basta premere il pulsante della guida e verrà visualizzato un piccolo logo "Auto HDR" sotto l'orologio, se il gioco in questione supporta la modalità.

Se avete avuto difficoltà nel riconoscere i giochi ottimizzati per Xbox Series X e Xbox Series S, l'aggiornamento di novembre rende più chiara questa informazione, indicando meglio i giochi che sfruttano le prestazioni maggiorate del sistema. Adesso i giochi includono un badge "X/S" nella sezione dei giochi e app personali sia nelle pagine dei giochi stessi che nella libreria. Ecco come capire se un gioco è ottimizzato per Xbox Series X.

Una novità della guida è la scheda Attività di gioco, che vi permette di accedere facilmente agli achievement del titolo che state giocando, unirvi agli amici che sono sullo stesso gioco e scoprire gli eventi all'interno del titolo stesso, il tutto dalla guida.

Le ultime due novità importanti dell'aggiornamento di novembre 2020 riguardano la possibilità di aggiungere gli account dei familiari durante la configurazione, in modo da stabilire chi può giocare fin da subito. Inoltre potrete preinstallare alcuni fra i giochi in arrivo su Xbox Game Pass.

Buona Xbox a tutti

Queste sono tutte le nuove funzionalità introdotte dall'aggiornamento che dovrebbero rendere ancora più piacevole la fruizione di Xbox Series X e Xbox Series S.

Sicuramente, nei prossimi mesi vedremo altre migliorie, novità ed elementi aggiuntivi, dato che il team dietro Xbox è costantemente impegnato ad apportare modifiche incrementali e migliorare l'usabilità dei propri prodotti.

Xbox Series X vs Xbox Series S: differenze e punti in comune tra le due console

Fonte: Xbox Wire