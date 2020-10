Xbox Series X, la presentazione potrebbe avvenire solo online: ecco perché non cambierebbe granché

L’uscita di Xbox Series X si avvicina rapidamente ma con la pandemia di Covid-19 che ha praticamente annullato tutti gli eventi futuri, sono emersi dubbi sul fatto che Microsoft possa organizzare un evento di presentazione dal vivo come in passato. In poche parole: sembra impossibile.

All'inizio di questa settimana, l’imprenditrice del settore, Ginny Caughey ha scritto un tweet affermando che Microsoft avrebbe trasformato tutti gli eventi in appuntamenti digitali fino a luglio 2021.

Tuttavia, in una dichiarazione a Eurogamer, un portavoce di Microsoft ha chiarito che l’azienda sta adeguando il suo calendario degli eventi a causa della pandemia, affermando: "Per il resto del 2020 stiamo cogliendo l'opportunità di sperimentare nuove piattaforme per offrire ai nostri partner, clienti e sviluppatori esperienze digitali di primissima qualità".

Secondo quanto riferito, questo si applica agli eventi organizzati da Microsoft, mentre la presenza dell’azienda a fiere come Gamescom verrà decisa caso per caso.

Questo suggerisce che la presentazione di Xbox Series X potrebbe avvenire solo online, piuttosto che in un evento dal vivo, ma forse sarà una cosa positiva.

Sarebbe meglio un evento digitale per Xbox Series X?

(Image credit: TechRadar)

Le presentazioni delle console Microsoft sono di solito eventi piuttosto grandi e di portata mondiale. Per la presentazione di Xbox One, Microsoft aveva organizzato eventi enormi (e spesso bizzarri) nelle principali città di tutto il mondo: spettacoli di strada e concerti gratis a New York, una gigantesca console piena di zombi a Vancouver e la prima Xbox One venduta al dettaglio era sorvegliata dagli squali in un acquario della Nuova Zelanda.

La campagna di marketing per la presentazione di una nuova console è un fattore importante per l’entusiasmo dei fan e avendo partecipato a precedenti eventi Microsoft, è difficile immaginare a qualcosa di meglio che uno spettacolo dal vivo. La realtà, tuttavia, è che la maggior parte delle persone di solito finisce per guardare tutto questo attraverso uno schermo. Una presentazione in digitale sarebbe davvero così diversa?

Un evento digitale è più accessibile e su questo non vi è alcun dubbio. Coloro che, per qualsiasi motivo, non possono recarsi di persona a un evento, saranno sullo stesso piano di tutti gli altri, visto che tutti guarderemo in diretta streaming.

Inoltre, una presentazione esclusivamente digitale di Xbox Series X consentirebbe a Microsoft di concentrare tutta la sua energia per creare un evento eccezionale, dal momento che non sarebbe più necessario occuparsi di un pubblico dal vivo. Microsoft, invece di intrattenere sia il pubblico dal vivo che quello online, potrebbe cercare di creare un'esperienza emozionante solo online, accessibile sia ai giocatori che alla stampa.

Nintendo ha dimostrato, con i suoi streaming, che gli annunci possono essere fatti in modo efficace e continuano comunque a suscitare grande clamore, anche se organizzati online.