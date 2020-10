Xbox Series X, Bang & Olufsen realizzerà un prodotto audio di fascia alta specifico per la console

Bang & Olufsen , azienda danese specializzata nella produzione di dispositivi audio di fascia alta, ha annunciato una collaborazione con Microsoft per creare una nuova proposta di alto livello per Xbox Serie X .

L’azienda ha dichiarato di voler "soddisfare il segmento di fascia alta in ambito gaming”, il che significa che, qualunque sia il prodotto su cui sta lavorando, probabilmente non sarà economico. Il nuovo dispositivo audio includerà delle funzionalità esclusive per Xbox che garantiranno una connettività senza interruzioni e un'esperienza migliorata per l’utente.

In un comunicato stampa condiviso sull'account Twitter ufficiale di Bang & Olufsen, Christoffer Poulsen, vicepresidente e responsabile della gestione dei prodotti di Bang & Olufsen, ha dichiarato che "l'industria del gaming è cresciuta in modo significativo negli ultimi anni a livello mondiale grazie all’entusiasmo di utenti appartenenti a, e prevediamo che questa tendenza continui anche in futuro”.

La tecnologia dei videogiochi è notevolmente migliorata e il potenziamento dell'esperienza audio ci offre un ambito in cui possiamo ricoprire un ruolo importante".

