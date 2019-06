Xbox Project Scarlett: Digital Foundry ha analizzato CPU, GPU, SSD e Tflops

All'E3 2019 Microsoft ha svelato alcune informazioni sulla nuova Xbox Project Scarlett. Chiaramente non è stato possibile vedere la console e, nonostante il prezzo sia già stato deciso, Microsoft non ha voluto divulgare informazioni a riguardo. Sfortunatamente, non sono solo questi i dettagli su cui ancora non si sa nulla.

Infatti, nonostante sia stato dichiarato che la potenza della nuova console sarà ''quattro volte maggiore rispetto a Xbox One X'' (un concetto piuttosto vago), ancora non sappiamo niente sulle potenzialità di Xbox Scarlett. Non sappiamo neanche cosa ci sarà di diverso rispetto alla Play Station 5, visto che le specifiche annunciate finora non differiscono particolarmente.

Per il momento, comunque, Digital Foundry ha diffuso un video dove viene riassunto quanto annunciato finora. Potete vederlo qua sotto:

Al momento ci sono ancora molto dubbi e perplessità. AMD ha annunciato ufficialmente una collaborazione con Microsoft per la progettazione di un SoC su misura per Xbox Scarlett che garantirebbe alte prestazioni e un'esperienza di gioco di altissimo livello.

AMD and @Microsoft have co-designed and co-engineered a custom, high performance AMD SoC to power Project Scarlett to deliver an incredible gaming experience, including the next generation of performance, graphics, lighting, visuals, and audio immersion. Learn more from #XboxE3.June 9, 2019

È evidente che questo non ci sta dicendo niente di nuovo su quello che possiamo aspettarci da Xbox Project Scarlett, ma vi terremo aggiornati man mano che ne sapremo di più. Dai un'occhiata a tutto quello che sappiamo finora su Xbox Project Scarlett.