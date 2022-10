Windows 12 fa capolino, ecco come potrebbe essere

Microsoft potrebbe aver mostrato la prossima versione di Windows, in cui l'interfaccia utente presenta una barra delle applicazioni non più fissa, insieme a un'area delle notifiche trasparente in cima allo schermo.

Secondo Zac Bowden di Windows Central (Si apre in una nuova scheda), la prossima versione di Windows viene indicata come "Next Valley", continuando la convenzione di nomenclatura "Valley" iniziata con Windows 11.

Durante una dimostrazione nel corso dell'evento Ignite 2022 (Si apre in una nuova scheda) è stata mostrata un'immagine, probabilmente allo scopo di mostrare come il nuovo design si adatti meglio a vari dispositivi e periferiche.

Sebbene Bowden sostenga che non c'è alcun segmento di codice finalizzato verso la prossima iterazione di Windows, possiamo solo chiederti se non vedremo qualcosa di più concreto nel 2023.

Passaggio al 12?

Windows 12 potrebbe rappresentare qualcosa di molto interessante, visto quanto ha già portato sul tavolo Windows 11.

Una barra delle applicazione "fluttuante", nel senso di non più fissa a una certa porzione dello schermo potrebbe essere utile con alcune app, come Designer di Microsoft, o addirittura Paint.

Tuttavia, non è detto che si tratti davvero di un'anteprima di Windows 12. Microsoft sperimenta spesso nuove funzioni e concetti di design, soprattutto su Windows 11. Non sarebbe assurdo immaginare che quella piccola anteprima vista durante il discorso di Satya Nadella sia una possibile novità in arrivo con prossimi aggiornamenti, magari sul Dev Channel di Windows Insiders.

Certo, l'azienda ha dichiarato il proprio impegno volto a pubblicare una nuova versione dell'OS ogni 3 anni, dunque non ci stupirebbe saperne di più di Windows 12 alla fine del 2023. E magari una versione Insiders all'inizio del 2024.

D'altro canto, Apple pubblica una nuova versione di macOS ogni anno già dal 2012. Microsoft potrebbe quindi sentirsi pressata a fare lo stesso. Tuttavia, Windows deve essere utilizzabile con una gamma quasi infinita di configurazioni hardware, quindi è poco realistico immaginare la stessa cadenza.

Pensare al 2024 come data di arrivo di Windows 12 non è poi così assurdo, resta da vedere se sarà quello che abbiamo visto durante l'evento Ignite.