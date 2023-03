Windows 12 è "sfuggito" a Microsoft e Intel, ma i leak sono tutt'altro che positivi

Sebbene le voci su un possibile rilascio di Windows 12 siano state numerose, una recente fuga di notizie sembra essere la prova più concreta dell'esistenza del nuovo sistema operativo.

Il leaker @leaf_hobby, riportato da The Verge, ha rivelato dettagli sulla piattaforma desktop Meteor Lake di Intel. In base a quanto detto, Intel avrebbe menzionato che le sue prossime CPU supporteranno Windows 12. Da allora il tweet è stato cancellato e sia Microsoft che Intel hanno rifiutato di commentare con The Verge la validità di questa notizia e di altre indiscrezioni.

Prima di questa fuga di notizie, Zac Bowden di Windows Central aveva riferito che Microsoft sarebbe passata a un nuovo programma di progettazione che avrebbe visto il rilascio di una nuova versione di Windows OS ogni tre anni. Se queste informazioni dovessero rivelarsi esatte, la prossima versione di Windows dovrebbe arrivare nel 2024.



Bowden ha anche riferito che la prossima versione del sistema operativo si chiamerà "Next Valley". All'Ignite 2022 è stata anche mostrata un'immagine del sistema operativo, in cui si suppone che il design sia destinato ad adattarsi a diversi dispositivi e accessori.

Uno scenario inquietante

Si vocifera anche che Windows 12 potrebbe essere il primo sistema operativo basato sul cloud, il che non sembra particolarmente inverosimile. Se ciò è vero, il sistema potrebbe essere fornito in bundle come parte di un pacchetto di abbonamento.

Abbiamo già molti software, come la suite Adobe e Microsoft 365, che funzionano secondo un modello di abbonamento e non è il massimo per chi ha un budget limitato. Ma almeno questi prodotti possono essere facilmente sostituiti da versioni gratuite open-source.

Avere un sistema operativo non installato su un PC è una cosa completamente diversa. Si tratta infatti della perdita di funzionalità che dovrebbero essere standard, ma verranno fornite a un prezzo premium.