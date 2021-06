Windows 11 vi farà tornare al menu Start classico: ecco come

Un leak di una prima build avrebbe confermato il nome di Windows 11 e il suo aspetto. Inoltre, gli utenti avrebbero già trovato un modo per ripristinare il classico menu Start, nonché riportarlo a sinistra della barra degli strumenti.

La community di Windows non si è dimostrata troppo soddisfatta della build trapelata, principalmente per via della conferma del nuovo look e del nuovo nome. Le novità in questione, infatti, erano attese per l'aggiornamento "Sun Valley" di Windows 10, programmato per la fine dell'anno. Tuttavia, ora sembra che quest'ultimo sarà un update minore, mentre toccherà a Windows 11 apportare le novità più importanti, dopo sei anni di Windows 10.

Sembra che su Windows 11, il menu start sia stato rivisto e posizionato al cento della barra degli strumenti, in basso sullo schermo, con il disappunto di alcuni utenti.

Per fortuna, la community ha già scoperto come riportare il menu Start al suo stato originale.

Cos'è Windows 11?

Dopo 6 anni, Microsoft sta per annunciare il successore di Windows 10, noto come Windows 11.

Secondo una build diffusa in un leak, l'interfaccia utente ricorda Windows 10X, progetto ormai abbandonato, con un menu Start e le icone in posizione centrate, seguiti da finestre arrotondate e nuove icone per tutto il sistema operativo.

Microsoft dovrebbe annunciare Windows 11 il 24 giugno in occasione di un evento. Tornate a leggerci per tutti gli sviluppi.

Come modificare il menu Start

Sebbene alcuni utenti siano entusiasti del nuovo look, ad altri non è andato giù il posizionamento del menu Start, ma per fortuna esiste un modo per riportarlo alla posizione classica.

Premete Win+R sulla tastiera.

Nella finestra "Esegui", digitate "Regedit" e premete Invio

Andate a "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced"

Fate clic con il pulsante destro del mouse e create un nuovo valore DWORD (32 bit) dal menu a discesa

Nominatelo "Start_ShowClassicMode"

Impostate il valore su 1

Riavviate il computer

Appena riavviato Windows 11, il menu Start sarà posizionato esattamente là dove è stato per gli ultimi 30 anni o quasi.

Fonte: Windows Central