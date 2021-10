Windows 11: prime immagini delle App Android su una versione di prova

Su Windows 11 manca ancora il tanto atteso supporto nativo per le app Android che doveva esserci dal day one, ma sembra che Microsoft sia al lavoro per porre rimedio.

La conferma arriva da un leak proveniente dalla Cina e scoperto da Windows Latest, nel quale si vedono diverse immagini dell'app Android Subsystem in esecuzione su Windows 11.

Anche se non ci sono certezze a riguardo, se Microsoft stesse davvero testando Android Subsystem su Windows 11, a breve l'app potrebbe essere disponibile anche sull'OS ufficiale.

L'Amazon App Store è presente sul Microsoft Store da circa un mese (anche se per ora non è possibile accedervi o scaricare l'app). Come sappiamo da tempo, le applicazioni Android si potranno scaricare tramite l'Amazon Store (piuttosto che con Google Play, anche se questa scelta comporta la rinuncia a un buon numero di app), quindi siamo certi che si tratti solo di una questione di tempo.

Guardando le immagini è interessante notare che si vedono più applicazioni Android aperte contemporaneamente su diverse finestre, il che indica una predisposizione per le funzioni multi tasking.

In aggiunta, per facilitare l'integrazione con Windows 11, tutte le app Android che si potranno scaricare dall'Amazon Store verranno riconosciute come software nativi, quindi sarà possibile rimpicciolire le finestre, ridurle a icona e cosi via (le app saranno anche visibili nel Centro Notifiche).

Per quanto si tratti di un'integrazione molto attesa da gran parte di coloro che hanno uno smartphone Android, potrebbe volerci ancora un po' prima che Android Subsystem venga integrato nella versione ufficiale di Windows 11.

Nel frattempo dovremo accontentarci di usare le app Android tramite la funzione "Il tuo Telefono" presente sia su Windows 10 che su Windows 11.