Windows 11, nuovo Esplora File in arrivo: ecco come sarà

Secondo le ultime indiscrezioni, è in corso una sostanziale riprogettazione di Esplora file su Windows 11, con l'obiettivo di renderlo più facile da usare e di integrarlo meglio con Microsoft 365.

Le notizie arrivano da Windows Central (Si apre in una nuova scheda) , che è potuto entrare in possesso di informazioni esclusive e persino alcune immagini mock-up interne di come potrebbe essere esteticamente il nuovo strumento Esplora File. Il prodotto finale potrebbe avere un aspetto radicalmente diverso da come le vediamo ora, dato che non è stato ancora rivelato nulla di ufficiale.

Se i mock-up si riveleranno veritieri, alcuni aspetti della barra degli strumenti sono stati modificati per avvicinarsi allo stile di Windows 11. Sia la barra delle app che quella di ricerca avranno un aspetto più arrotondato, mentre le schede di Esplora file continueranno ad essere posizionate in alto.

Azioni comuni come "Nuovo", "Copia" e "Incolla" si troveranno ora sotto l'intestazione nella vista File/cartella. Anche il menu di navigazione di sinistra avrà un aspetto più arrotondato. A prima vista, la riprogettazione potrebbe far assomigliare File Explorer alle ultime versioni dei browser piuttosto che a un gestore di file tradizionale.

Altre novità

L'altro aspetto importante della riprogettazione è l'integrazione di Microsoft 365 all'interno della scheda Home, che ora è suddivisa in tre diverse sezioni. La parte superiore è costituita da una serie di "file consigliati" da altri utenti 365 sul cloud, completo di anteprime che consentono di vedere cosa viene suggerito. In basso, nella sezione dei dettagli, il nuovo Esplora file mostrerà i thread delle e-mail e i commenti recenti fatti nei file condivisi "tra più colleghi o allegati via e-mail". E come le anteprime, queste informazioni sono "visibili a colpo d'occhio".

Secondo quanto riferito, Microsoft sta anche valutando l'idea di portare le etichette in File Explorer, consentendo agli utenti di organizzare i file in base a parole chiave e colori in modo simile all'app Finder su macOS. Inoltre, sta lavorando per fornire "un'esperienza di visualizzazione delle foto più ricca attraverso una nuova area Galleria". Non si sa molto di questa funzione, se non che permetterà agli utenti di le anteprime ingrandite delle immagini passando il cursore sui file.

Quando esce?

Non è nota la data di uscita di questa novità, sempre che non venga modificato o eliminato nulla rispetto a quanto visto nelle indiscrezioni. Secondo il report, Microsoft intende lanciare il nuovo File Explorer entro la fine del 2023.

La riprogettazione potrebbe avvenire quest'estate come parte di un aggiornamento Moment oppure con il rilascio della versione 23H2 per Windows 11. È troppo presto per dirlo con assoluta certezza. Tuttavia, come sottolinea Windows Central, se la riprogettazione avverrà nella sua interezza, sarà "l'aggiornamento più significativo di Esplora file dai tempi di Windows 8".