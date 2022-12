Windows 11: arriva l'app per registrare lo schermo

Windows 11 si sta mettendo al passo con i tempi e Microsoft continua a portare avanti la modernizzazione del suo sistema operativo. Il 2022 ha segnato l’arrivo di un aggiornamento dedicato al gaming che ha dato ai videogiocatori diversi strumenti per interagire meglio con il sistema, come una nuova barra per il controller Xbox e una nuova app per la calibrazione HDR, oltre al proseguo del progetto di integrazione con Android 13, per ora suscettibile di migliorie.

Giunti a fine anno, nell’orizzonte Microsoft si intravede, in un certo senso, il supporto alla produzione di contenuti online. Lo strumento di cattura di Windows sta per ricevere un aggiornamento che ne aumenterà le capacità, introducendo una funzione dal quale non si può prescindere: la registrazione dello schermo.

(Image credit: TechRadar)

I test sono ufficialmente scattati in data 8 dicembre: “Siamo entusiasti di poter introdurre il programma per registrare lo schermo – racconta Dave Grochocki, manager di Microsoft – che potrà essere sfruttato per creare ancora più contenuti”. A differenza dall’applicazione Xbox, la cui registrazione è limitata all’interezza del display, la nuova funzione permetterà di isolare una parte di ciò che viene mostrato a schermo.

Windows 11 permetterà ai propri utenti di avere maggiore controllo e, soprattutto, eviterà che si debba ricorrere ad un software di editing video, rivelandosi particolarmente utile per produrre, per esempio, un breve tutorial che mostra alcuni passaggi su un programma senza necessità di una spiegazione a voce.

L’aggiornamento vedrà la luce con ogni probabilità nei primi mesi del 2023, che potrebbe diventare l’anno di Windows 11 se Microsoft continuerà su questa strada.