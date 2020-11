I migliori programmi gratuiti per registrare lo schermo del 2020

Gli programmi per registrare video e audio dal PC gratis hanno fatto molta strada negli ultimi anni e ora sono disponibili alcuni software completi, gratuiti e senza limiti frustranti (durata video massima e filigrane).

Il miglior screen recorder gratuito è OBS Studio, un programma straordinario, con molte funzionalità, in grado di dar del filo da torcere anche a software a pagamento: non solo può registrare tutto ciò che accade su schermo, ma anche acquisire filmati dalla webcam per video picture-in-picture e registrare audio da un microfono. Permette anche di salvare i filmati in diversi formati o di trasmetterli in streaming tramite un servizio di vostra scelta.

OBS Studio è la scelta ideale per professionisti e giocatori, tuttavia ci sono altre opzioni interessanti che vale la pena esaminare. Se volete catturare pochi minuti di video, uno strumento più semplice potrebbe essere tutto ciò di cui avete bisogno.

Abbiamo redatto una guida ai migliori registratori di schermo gratuiti, software adatti per diversi progetti e livelli di esperienza. Che stiate realizzando un tutorial per il vostro canale YouTube, registrando un video Let's Play o una videochiamata, qui troverete l’app più idonea alle vostre esigenze.

1. OBS Studio Il miglior programma per registrare lo schermo per qualsiasi software, inclusi i giochi Piattaforma: Windows, macOS, Linux Visit site Streaming e registrazione ad alta definizione Nessuna restrizione sulla durata del video Open source, senza pubblicità o filigrane La configurazione richiede tempo L’interfaccia è un po’ caotica

Se siete appassionati di giochi, OBS Studio è lo screen recorder che fa per voi. A differenza del popolarissimo FRAPS (che consente di registrare solo 30 secondi di video, a meno che non abbiate acquistato una licenza o applichiate una filigrana al filmato), OBS Studio è open source e completamente gratuito; si può usare senza restrizioni.

OBS Studio supporta sia lo streaming che la registrazione in alta definizione, senza restrizioni sul numero o la durata dei video. Potete eseguire lo streaming live su Twitch o YouTube, salvare progetti e riprenderli in un secondo momento oppure codificare i vostri filmati in formato FLV e salvarli localmente.

OBS Studio può registrare direttamente dalla scheda grafica, quindi è in grado di acquisire giochi in esecuzione in modalità a schermo intero (molti software possono registrare solo se il gioco è in finestra) e potete anche impostare tasti di scelta rapida per controllare la registrazione. Il software sfrutta appieno le CPU multi-core per migliorare le prestazioni e può registrare a 60 FPS o più.

Potrebbe volerci un po' di tempo per configurarlo come desiderate e l’interfaccia è un po’ caotica, ma è di gran lunga lo screen recorder più indicato per i giocatori.

2. FlashBack Express Ideale per registrare giochi e acquisire filmati da una webcam Piattaforma: Windows Visit site Interfaccia ben progettata Scelta dei formati di output Registra dallo schermo o dalla webcam Alcuni strumenti sono solo a pagamento

OBS Studio è il nostro screen recorder gratuito preferito, ma Flashback Express è altrettanto valido; è una versione gratuita del programma a pagamento, eppure non inserisce brutte filigrane sulle registrazioni né presenta limiti di tempo, e come se non bastasse, è ricco di funzionalità e strumenti al livello di programmi premium. La sua interfaccia è meno complessa rispetto a quella di OBS Studio, quindi se non avete mai usato un software simile, è una scelta eccellente.

Potete registrare tutto lo schermo, una finestra, un'area selezionata o una webcam; al termine dell’operazione, la registrazione apparirà in un semplice editor, dove potrete modificarla in base alle vostre esigenze, quindi esportarla su YouTube, un server FTP o su PC.

Quanto descritto sono funzioni “standard” per uno screen recorder gratuito, ma non appena imparerete a usarlo, scoprirete molte opzioni avanzate e una vasta gamma di impostazioni progettate con cura, che renderanno le registrazioni desktop degne di un programma professionale. L’app può oscurare automaticamente le password inserite sullo schermo, sostituire lo sfondo, nascondere le icone disordinate del desktop ed evidenziare il puntatore del mouse per renderlo più facile da seguire. C'è anche una modalità di gioco dedicata che consente di definire il numero di fotogrammi registrati al secondo.

Non ci sono limiti alla durata delle registrazioni a meno che non ne impostiate una, il che può essere utile se talvolta lasciate accidentalmente il registratore in esecuzione.

Consente anche di suddividere le registrazioni in blocchi: un tocco brillante che aiuta a evitare di creare file enormi e ingombranti. Non inserisce watermark/filigrane.

A seguito di un recente aggiornamento, Flashback Express può esportare file con formati WMV, AVI e MP4, eliminando la necessità di un convertitore video separato e non richiede più una chiave di licenza gratuita per l'attivazione: basta installare il software ed è pronto per registrare.

Lo sviluppatore Blueberry Software ha anche rilasciato uno screen recorder gratuito progettato specificamente per i giochi: FBX. Quest’ultimo cattura filmati in alta definizione con accelerazione hardware per schede AMD e Nvidia e integrate Intel.

Se state pensando di passare a FlashBack Pro, Blueberry offre ai lettori di TechRadar uno sconto esclusivo del 25% .

3. Apowersoft Free Online Screen Recorder Un registratore in-browser più potente della maggior parte delle app desktop Piattaforma: Windows, macOS, Linux (in browser) Visit site Nessun limite di tempo o filigrane Molte opzioni di esportazione Può registrare da webcam Non adatto per i giochi

Se desiderate registrare una presentazione, un tutorial o un breve video, vale la pena testare Apowersoft Free Online Screen Recorder. Quest’app in-browser non è adatta per le registrazioni dei giochi, ma è il miglior screen recorder gratuito per qualsiasi altra attività.

All’avvio, Apowersoft Free Online Screen Recorder vi chiederà di scaricare una piccola applicazione di avvio. Vi verrà quindi fornita una barra di controllo ricca di opzioni, più di quelle della maggior parte dei software “rivali”. Potete acquisire filmati dal desktop o da una webcam e registrare l'audio dal PC, dal microfono, da entrambi o da nessuno dei due.

L’app consente di registrare l'intero schermo o selezionare un'area manualmente (e scegliere una delle risoluzioni preimpostate), il che è utile durante la registrazione di clip per YouTube e per evitare di usare un editor video separato per ridimensionarlo in un secondo momento.

Apowersoft Free Online Screen Recorder offre anche scorciatoie da tastiera personalizzabili, potete scegliere se includere o meno il cursore nella registrazione e scegliere tra una gamma di formati di output tra cui MP4, WMV, AVI, MOV e molti altri; permette anche di aggiungere annotazioni durante la registrazione.

Al termine, potete salvare il filmato come file video o GIF, caricarlo direttamente su YouTube o Vimeo o inviarla a Google Drive o Dropbox. Potete anche modificare la clip: selezionate la relativa opzione e verrà scaricato un componente aggiuntivo, Apowersoft Video Editor, che consente di apportare semplici modifiche prima di esportare il video. Vale la pena sottolineare che il pulsante "Scarica versione desktop" si collega a un programma chiamato Apowersoft Screen Recorder Pro. Questa è una versione di prova di un'applicazione premium e supporta meno funzioni di Online Screen Recorder.

Debut Video Capture è una nuova aggiunta alla nostra guida, e sebbene sfoggi un’interfaccia datata, è un programma completo che può fare molto più che catturare ciò che accade sul monitor del PC.

Oltre alla registrazione dello schermo (senza limiti di tempo o filigrane), Debut Video Capture può anche registrare filmati da dispositivi esterni, comprese webcam e telecamere di sicurezza. Può persino registrare su una pianificazione regolare, il che significa che può diventare l'hub principale di un sistema di sicurezza domestica; notevole per un programma totalmente gratuito.

Non ci sono strumenti di editing di post-produzione, ma potete applicare filtri e aggiungere didascalie e filigrane personalizzate prima di iniziare la registrazione. Non esiste alcuna opzione per esportare i video direttamente su YouTube o Facebook, ma possono essere salvati in tutti i formati principali, inclusi MP4, MOV e AVI (per citarne alcuni).

Debut Video Capture è attualmente in beta pubblica, quindi non vediamo l'ora di testare la versione finale.

5. ShareX Un'ottima scelta se desiderate condividere le registrazioni dello schermo online Piattaforma: Windows Visit site Può salvare le registrazioni come file video o GIF Decine di opzioni di esportazione Ottimo anche per catture di schermate statiche Non adatto per i giochi

ShareX è un'app open source per acquisire schermate fisse e registrare video. Non presenta filigrane o limiti di tempo, ma l'interfaccia non è la più intuitiva al mondo, quindi è meglio usare le scorciatoie da tastiera. Potete avviare una registrazione cliccando Maiusc + Stamp screen/Stamp R Sist e interromperla premendo Ctrl + Maiusc + Stamp screen/Stamp R Sist.

Il software può anche salvare i file come GIF piuttosto che come file video, il che è molto utile per la condivisione su forum e social media.

ShareX non solo è uno dei migliori screen recorder gratuiti, ma può anche catturare un'intera pagina web a scorrimento, acquisire e identificare il testo tramite OCR e persino catturare lo schermo secondo una pianificazione.

Un'altra delle sue migliori caratteristiche è la possibilità di inviare le foto e i video catturati direttamente a un sito di condivisione file o di social media. C'è una vasta gamma di opzioni, che potete controllare sul sito del progetto.

Sfortunatamente, ShareX non supporta l'acquisizione di schermate o registrazioni da giochi in esecuzione a schermo intero. Detto ciò, è un eccellente screen recorder che vale la pena testare.

6. Screencast-O-Matic Uno screen recorder gratuito basato su browser con molto da offrire Piattaforma: Windows, macOS, ChromeOS (in browser) Visit site Supporta le didascalie Può zoomare durante la registrazione I video presentano filigrana Durata massima 15 minuti

Screencast-O-Matic è un altro screen recorder gratuito basato su browser da tenere d’occhio. Le registrazioni sono limitate a 15 minuti, ma potete registrare tutti le clip che desiderate, eseguire lo zoom durante la registrazione, tagliare i filmati, aggiungere didascalie, salvarli sul desktop, YouTube o su cloud, nonché condividere un collegamento video o aggiungere uno dei 30 brani musicali royalty-free.

Cliccate su "Inizia la registrazione gratuitamente" e poi su "Avvia registratore gratuito". Come per Apowersoft Free Online Screen Recorder, vi verrà chiesto di scaricare e installare un piccolo web launcher, dopodiché verrà avviato. Potete regolare le dimensioni della finestra di registrazione in base alle vostre esigenze (può registrare l'intero schermo o solo un'area selezionata), quindi premete il pulsante rosso. Screencast-O-Matic può acquisire l'audio dal vostro PC o da un microfono e registrare filmati dallo schermo, da una webcam o da entrambi.

L'aggiornamento a un account Deluxe offre funzionalità extra tra cui registrazioni con script, disegni e annotazioni, un editor video e (forse più utile) la possibilità di generare automaticamente didascalie con sintesi vocale. Sono strumenti molto interessanti e costano relativamente poco per 1,40 euro al mese (piano da 12 mesi), o 0,85 euro al mese (per 30 mensilità). Detto questo, anche la versione gratuita ha molto da offrire.

L'unico vero svantaggio è che le registrazioni saranno contrassegnate con una filigrana a meno che non paghiate uno dei due abbonamenti (Deluxe, Premiere), ma se questo non è un problema, vale la pena dargli un'occhiata.