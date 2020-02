Windows 10X, da oggi anche senza Cortana

Windows 10X potrebbe cambiare l'esperienza della prima installazione, inclusa Cortana, in modo da differenziarsi da Windows 10 e fornire un'interfaccia più moderna.

Come riportato da Zac Bowden (Windows Central), non vi è traccia di Cortana durante l'installazione di Windows 10X, in netto contrasto con la presenza, forse un po’ invadente, dell'assistente digitale nell'attuale esperienza di Windows 10.

La scomparsa di Cortana durante l’installazione del sistema operativo farà sicuramente piacere a molte persone, anche se dobbiamo ricordare che Windows 10X è ancora in fase di sviluppo; tuttavia l'assistente vocale potrebbe fare ritorno in una futura versione.

Al posto di Cortana, Windows 10X presenta all'utente del testo da leggere e menù semplici e ottimizzati. Il design generale dell'interfaccia di installazione è pulito e ordinato, sembra più moderno del normale processo di installazione di Windows 10.

Gli elementi chiave del processo di installazione di Windows 10X rimangono praticamente identici a quelli di Windows 10, quindi sembra che non sia stato modificato nulla in termini di contenuto.

Come detto precedentemente, la situazione potrebbe cambiare man mano che il sistema operativo si avvicina alla versione finale. L’ultima indiscrezione suggeriva una presentazione in autunno, il che significa che la versione RTM (quella destinata alla produzione) potrebbe essere pronta in estate, come osserva Bowden.

Windows 10X è progettato per dispositivi a doppio schermo, ma Microsoft prevede di presentare il sistema operativo anche per i tradizionali notebook a conchiglia in futuro. Alcuni utenti sono già riusciti a installare il sistema operativo (tramite un'immagine dell'emulatore per gli sviluppatori) su un Lenovo ThinkPad e addirittura su un Apple MacBook.

Windows 10X è progettato per essere versatile su dispositivi a doppio schermo e anche semplice da usare, come dimostra la nuova esperienza di installazione.

Abbiamo scoperto che gli aggiornamenti di Windows 10X verranno scaricati e installati in meno di un minuto e mezzo, grazie al modo in cui la nuova versione è stata progettata e implementata (che avrà anche altri vantaggi in termini di sicurezza, ad esempio).

Anche se Cortana dovesse essere completamente cancellata dal processo di installazione di Windows 10X, non significa che non lo vedremo nel sistema operativo. Altre voci infatti sostengono che Microsoft potrebbe rafforzare i controlli vocali per Windows 10X.