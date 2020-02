Windows 10, l'ultimo aggiornamento crea problemi di connessione

I problemi che affliggono ogni aggiornamento di Windows 10 sono diventati inaccettabili, sembra infatti che l'ultimo aggiornamento rilasciato da Microsoft abbia causato problemi di connessione di rete e audio ad alcuni utenti.

Microsoft ha recentemente rilasciato Windows 10 KB4532695, un aggiornamento per Windows 10 che avrebbe dovuto risolvere alcuni problemi riscontrati con la funzione di ricerca di Windows . Dopo pochi giorni però è emerso che, anziché risolvere i problemi, ne ha causati altri , tra cui errori di avvio.

È ormai evidente che l'aggiornamento KB4532695 di Windows 10 ha introdotto anche altri problemi. Windows Latest riporta che diversi utenti hanno riscontrato problemi non appena installato l'aggiornamento, compreso l’audio che smette di funzionare sul proprio PC.

Queste sono le parole di un utente sul forum della community di Microsoft: "ho installato l'aggiornamento sabato pomeriggio e immediatamente il suono ha smesso di funzionare. È come se all’improvviso Windows 10 non rilevasse più gli altoparlanti".

Il problema non è solo fastidioso, ma sembra anche piuttosto preoccupante, in quanto non è scomparso una volta che l'utente ha disinstallato l'aggiornamento. Il problema persiste anche dopo aver eseguito una reinstallazione completa di Windows 10.

Problemi di connettività

Non è finita qui. L'ultimo aggiornamento di Windows 10 ha portato anche un altro problema, con gli utenti che lamentano che la loro connettività di rete è stata compromessa, il che significa che non possono connettersi a Internet.

Il problema sembra avere ripercussioni sulle connessioni Ethernet cablate e sulle connessioni Wi-Fi, e sta interessando le schede di rete di diversi produttori.

Alcune persone non sono in grado di connettersi a Internet, altre invece stanno segnalando di potersi connettere, ma la velocità di connessione è fortemente limitata.

L'uso dello strumento di risoluzione dei problemi di rete integrato di Windows 10 non risolve nulla, l'unica soluzione è disinstallare l'aggiornamento.

Come risolvere i problemi di rete di Windows 10

Se avete riscontrato problemi di connessione dopo l'installazione dell'ultimo aggiornamento di Windows 10, ecco come risolverli.

Aprite l'app Impostazioni (fate clic sul menu Start e poi cliccate sull'icona a forma di ingranaggio) e fate clic su "Aggiornamento e sicurezza".

Dalla finestra visualizzata, fate clic su "Visualizza cronologia aggiornamenti", dopodichè cliccate su "Disinstalla aggiornamenti" e selezionate "KB4532695".

Speriamo che questo risolva il problema fino a quando Microsoft non rilascerà l'ennesima patch per risolvere i problemi introdotti dall'ultimo aggiornamento. Microsoft deve seriamente assicurarsi che il prossimo aggiornamento risolva questi problemi senza aggiungerne di nuovi, altrimenti potrebbe mettere a rischio la sua reputazione.