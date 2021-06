Wimbledon 2021 streaming, dove vedere lo Slam in diretta

Due anni fa, Simona Halep e Novak Djokovic conquistavano la gloria, inconsapevoli di cosa ci attendeva nei due anni successivi. Ma finalmente, torna il più prestigioso torneo di tennis al mondo, ed ecco come seguire il torneo di Wimbledon in streaming live, ovunque vi troviate.

La sette volte campionessa Serena Williams, 39 anni, è ancora a caccia del 24° titolo in singolo del Grande Slam, mentre l'otto volte vincitore Roger Federer è ormai al 40° anno di età. Il pubblico non vede sicuramente l'ora di vederli in campo, e questo vale anche per Andy Murray.

Novak Djokovic è il favorito e sembra inarrestabile, sebbene Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev e Dominic Thiem potrebbero dargli del filo da torcere.

Fare previsioni sul campionato femminile è più arduo, dato che non mancano le contendenti, fra cui la n. 1 al mondo Ashleigh Barty, la campionessa del French Open Barbora Krejcikova e gli astri nascenti Iga Swiatek e Coco Gauff.

Sarà un torneo davvero eccezionale ed ecco come potrete seguire tutte le partite di tennis del torneo di Wimbledon 2021 in live streaming.

Se vi trovate in Italia o in qualunque altra parte del mondo e volete guardare Winbledon in streaming sulla BBC, la soluzione è utilizzare una VPN . Continuate a leggere per scoprire come!

Se volete seguire tutto il Wimbledon in streaming da qualunque parte del mondo, vi servirà una VPN per evitare il blocco regionale.

Si tratta di un software che vi consente di "varcare i bordi digitali" e quindi guardare i vostri beniamini in diretta streaming durante il Wimbledon. Si tratta di una pratica 100% legale e molto economica, nonché facilissima da usare.

Usate una VPN per guardare Wimbledon 2021 in diretta streaming ovunque vi troviate, non solo dall'Italia!

Usare una VPN è semplicissimo:

1. Scaricate e installate la vostra VPN: la nostra prima scelta è ExpressVPN

2. Connettetevi alla corretta posizione server: aprite l'app VPN e scegliete la posizione

3. Andate alla diretta streaming dell'emittente: se vi interessa la copertura completa del Wimbledon, avviate BBC iPlayer

Il torneo annuale si tiene presso l'All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) a Londra. La location ospita il torneo di Tennis del Wimbledon fin dalla sua prima edizione nel 1877.

Novak Djokovic è l'attuale campione della categoria maschile, avendo sconfitto Roger Federer in cinque set nel 2019.

La campionessa della categoria femminile è Simona Halep, che ha stupito gli spettatori sconfiggendo Serena Williams in meno di un'ora.

Il n.1 del mondo Novak Djokovic è il favorito per il torneo maschile in singolo. Anche i suoi rivali più giovani Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev sono molto quotati, senza dimenticare Roger Federer e Dominic Thiem.

Nell'ambito del torneo femminile in singolo, il pool di possibili campionesse è ben più vasto, partendo da Simona Halep, passendo per la n.1 Ashleigh Barty, le nuove promesse Iga Swiatek e Coco Gauff, la vincitrice dei French Open Barbora Krejcikova, e naturalmente Serena Williams.

The BBC goes all out with its coverage of the national treasure that is Wimbledon - and of course that means you can tune in for FREE.

You can catch the action on BBC One, BBC Two and the Red Button. If you're not in front of a TV, the BBC iPlayer streaming service is the way to tune in.

As a national broadcaster, it doesn't cost a penny to stream if you're located in the UK.

The BBC's coverage is extensive, and play at the All England Club typically starts at 11am BST, and extends through the day and deep into the evening.

If you're from the UK but not at home right now, you can still get your 2021 Wimbledon fix by using a VPN. We explain how below...