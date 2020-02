WhatsApp, migliaia di link di invito di gruppi privati sono apparsi su Google

WhatsApp sta affrontando una crisi di sicurezza dopo che su Google sono apparsi oltre 4.000 link che invitano a unirsi a gruppi privati.

Questi link di solito vengono inviati direttamente alla persona che viene invitata, ma se vengono pubblicati online possono essere facilmente indicizzati dal motore di ricerca, in modo che estranei possano trovarli e unirsi a loro.

Come riporta XDA Developers, l’intermediario Google Danny Sullivan ha twittato che questa è semplicemente la causa naturale del corretto funzionamento del motore di ricerca. Se WhatsApp non voleva che questi link venissero resi pubblici, avrebbe dovuto usare un metatag “noindex” o “norobots.txt" per impedire che ciò accadesse.

Search engines like Google & others list pages from the open web. That’s what’s happening here. It’s no different than any case where a site allows URLs to be publicly listed. We do offer tools allowing sites to block content being listed in our results: https://t.co/D1YIt228E3February 21, 2020