Vivo X50 è lo smartphone con gimbal camera e supporto 5G più sottile che ci sia

La nuova serie di smartphone Vivo X50 è stata ufficialmente presentata in Cina, vanta potenti specifiche tecniche e il titolo di telefono 5G più sottile al mondo .

La serie è composta da tre smartphone, Vivo X50, X50 Pro e X50 Pro Plus, quest’ultimo incentrato in particolare sull'esperienza fotografica.

La fotocamera vanta diverse funzioni, tra cui le modalità Super Night, Astro, Super Wide Angle e Super Macro, oltre a un Hyper Zoom 60x simile a quello di Huawei P40 Pro (50x), Samsung Galaxy S20 (30x) e Galaxy S20 Plus (30x).

La vera innovazione esclusiva di X50 Pro e X50 Pro Plus è l'implementazione del meccanismo Gimbal che assicura una stabilizzazione senza precedenti.

Vivo riferisce di essersi impegnata per “emulare un gimbal professionale full-size, infatti il modulo incorporato su X50 Pro compensa automaticamente le sollecitazioni rilevate, fornendo una maggiore stabilità alla fotocamera principale.”

"Questo sistema fornisce anche un angolo di rotazione migliore, riduce al minimo le vibrazioni e consente di ottenere immagini più nitide rispetto ai metodi di stabilizzazione più diffusi".

Sembra un meccanismo simile all'OIS (stabilizzatore ottico d'immagine) che si vede su molti smartphone, ma dovremo attendere informazioni più dettagliate sul sistema utilizzato prima di poter esprimere un parere.

Le fotocamere della nuova serie Vivo X50 sono studiate appositamente per racchiudere tutte le sue funzionalità in un design ultra sottile.

Vivo X50, grazie al suo spessore di soli 7,49 mm, sarebbe lo smartphone 5G più sottile in commercio secondo l’azienda cinese. Per fare un confronto con i suoi principali competitor, Huawei P40 Pro ha uno spessore di 9 mm, OnePlus 8 Pro di 8,5 mm e Galaxy S20 ha uno spessore di 7,9 mm.

X50 Pro Plus è il dispositivo di punta della serie, in grado di offrire ottime prestazioni grazie al modulo 5G X55 e il processore Snapdragon 865. La connettività 5G è disponibile anche su X50 e X50 Pro, ma sono dispositivi meno potenti.

Gli smartphone della serie X50 includono poi la funzionalità HDR10 + e display con frame rate di 90Hz e 120Hz, oltre a una finitura in vetro smerigliato sul retro.

Nonostante gli smartphone Vivo non siano molto conosciuti fuori della Cina, la società ha confermato che questi saranno "i primi prodotti della serie X che verranno resi disponibili anche a livello internazionale".

Siamo ancora in attesa della data di rilascio, del prezzo e delle specifiche complete della serie Vivo X50, vi aggiorneremo quando avremo altre novità. Vivo ci ha però affermato che "la serie X50 sarà distribuita gradualmente nei mercati internazionali dalla seconda metà di quest'anno".

I leak di seguito vi offrono una panoramica di ciò che potreste aspettarvi a breve.

There Are 3 Models Of Vivo X50 Series Vivo X50, Vivo X50 Pro & Vivo X50 Pro+This Image Also Shows Leaked Price Of Vivo X50 Pro Which is Yuan 3998. pic.twitter.com/fsPPsvkKZBMay 30, 2020